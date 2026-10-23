Transformacja od A do Z

Wybrano wykonawcę tramwaju na południe Katowic

Firma Budimex S.A. - z ofertą o wartości 356,8 mln zł - została wybrana do realizacji tzw. Tramwaju na południe, czyli budowy nowej linii tramwajowej o długości ok. 4,6 km z węzłem przesiadkowym Kostuchna, drogą dla rowerów poprowadzoną niemal wzdłuż całej trasy oraz parkingami Park&Ride i Bike&Ride. Po uprawomocnieniu wyboru wykonawcy i podpisaniu umowy, ten będzie miał 30 miesięcy na wykonanie inwestycji.

Monika Krezel

Monika Krężel

23 października 2026, 14:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Katowice/T. Kawka

Nowa linia tramwajowa połączy CP Brynów z Kostuchną

fot: UM Katowice/T. Kawka

Firma Budimex S.A. - z ofertą o wartości 356,8 mln zł - została wybrana do realizacji tzw. Tramwaju na południe, czyli budowy nowej linii tramwajowej o długości ok. 4,6 km z węzłem przesiadkowym Kostuchna, drogą dla rowerów poprowadzoną niemal wzdłuż całej trasy oraz parkingami Park&Ride i Bike&Ride. Po uprawomocnieniu wyboru wykonawcy i podpisaniu umowy, ten będzie miał 30 miesięcy na wykonanie inwestycji.

Budowa Tramwaju na południe to projekt, który wzbudza ogromne zainteresowanie, również u wykonawców. W postępowaniu przetargowym złożono aż 14 ofert, a ich wartość sięgała od 356 do aż 522 mln zł. Ostatecznie komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Budimex S.A. o wartości nieco ponad 356,8 mln zł.

- Tramwaj na południe to jedna z tych inwestycji, które zmienią Katowice na pokolenia. Nowa linia zapewni mieszkańcom południowych dzielnic szybki dojazd do centrum, stworzy wygodne możliwości przesiadki i tym samym będzie stanowiła zachętę do korzystania z transportu publicznego. Jednocześnie uporządkujemy układ drogowy i poprawimy dostęp do Górnośląskiego Centrum Medycznego, dlatego z efektów tego przedsięwzięcia skorzystają tysiące użytkowników tej części miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Już na etapie przygotowywania ofert widoczne było duże zainteresowanie inwestycją na rynku. Wpłynęły setki pytań od potencjalnych wykonawców, dotyczących opublikowanej dokumentacji przetargowej - mówi Agnieszka Dutkiewicz, dyrektor ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A. będącej inwestorem zastępczym, działającym na rzecz i w imieniu Miasta Katowice. Będzie ona realizować tę inwestycję we współpracy z Tramwajami Śląskimi S.A. - Przed nami czas na uprawomocnienie wyboru oferty, który wynosi 10 dni. Dopiero po nim, o ile nie zostanie złożone odwołanie, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć realizację, na którą przeznaczone jest 30 miesięcy – dodaje dyrektor.

Tramwajem z Brynowa do Kostuchny

Nowa linia będzie miała długość ok. 4,6 km i zostanie poprowadzona od Centrum Przesiadkowego Brynów – wzdłuż ulicy Rzepakowej, wzdłuż torów kolejowych, w pobliżu Górnośląskiego Centrum Medycznego – do ul. Bażantów, gdzie pomiędzy ulicami Radockiego, Bażantów i Gołębią, zakończy się pętlą i wybudowanym węzłem przesiadkowym Kostuchna. 

- Na ten moment mieszkańcy południowych dzielnic Katowic czekali od wielu lat. Dziś robimy ogromny krok w stronę spełnienia ich oczekiwań. Tramwaj na południe to coś znacznie więcej niż kolejna inwestycja infrastrukturalna. To szansa na szybsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne podróżowanie, ale przede wszystkim realna zmiana jakości życia tysięcy mieszkańców. Jeszcze niedawno przyszłość tego projektu stała pod znakiem zapytania. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy zespołu Tramwajów Śląskich udało się odblokować 287 milionów złotych unijnego dofinansowania i przywrócić tej inwestycji realną perspektywę realizacji – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes spółki Tramwaje Śląskie.

Przebieg linii tramwajowej został opracowany na podstawie wskazań mieszkańców spośród 4 koncepcji, które były prezentowane podczas konsultacji społecznych. 

Wybrany wariant – przebiegający na obrzeżach obszaru zurbanizowanego - charakteryzuje się najniższym poziomem ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Tym samym w niewielu miejscach linia będzie przecinała ruch samochodowy co przełoży się na płynność podróży.

Na trasie znajdzie się sześć par nowych przystanków, a trzy z nich będą umożliwiały bezpośrednią przesiadkę do autobusu. Przy wszystkich z nich znajdą się parkingi dla rowerów. Na tym nie koniec rozwiązań przeznaczonych dla miłośników jednośladów. Niemal wzdłuż całej nowej linii tramwajowej powstanie droga dla rowerów.

Z kolei węzeł Kostuchna zostanie wyposażony w wielofunkcyjny obiekt z toaletą i zadaszonym miejscem dla pasażerów, a także parkingi: Park&Ride (z ponad 120 miejscami) oraz Bike&Ride (na około 90 rowerów), by mieszkańcy mogli dostać się do węzła przesiadkowego różnymi środkami transportu i stąd kontynuować swoją podróż komunikacją miejską.

Budowa Tramwaju na południe to największa inwestycja w transport publiczny w historii Katowic. Jednocześnie z budżetu miasta zostanie pokryta tylko niewielka część kosztów. Na realizację pozyskano łącznie ponad 287,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski. Na realizację zadania „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli - Etap II” - przyznano ponad 235,8 mln zł, a na zadanie Mobilna metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – „Węzeł Kostuchna” prawie 52 mln zł.

 

 

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