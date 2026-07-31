Wspólnie zajmą się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników

Rozpoczął się kolejny etap współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowanej na podnoszenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.

Rozpoczął się kolejny etap współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowanej na podnoszenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik podpisali 30 lipca br. porozumienie o współpracy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i poprawy bezpieczeństwa pracy w województwie śląskim.

Porozumienie obejmuje współdziałanie obu instytucji w zakresie wymiany informacji i doświadczeń, organizacji wspólnych działań szkoleniowych oraz przedsięwzięć prewencyjno-informacyjnych, a także wypracowywania jednolitych stanowisk dotyczących stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współpraca obejmuje w szczególności zagadnienia związane z ochroną pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi występującymi w środowisku pracy, zapobieganiem chorobom zawodowym, bezpieczeństwem pracy personelu medycznego, a także stosowaniem przepisów dotyczących substancji o działaniu rakotwórczym, mutagennym i reprotoksycznym (CMR). Porozumienie przewiduje również wymianę informacji i doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w obszarach pozostających we właściwości obu inspekcji.

Podpisane porozumienie stanowi kolejny etap współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowanej na podnoszenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa – napisano w komunikacie.