Kraj i Świat

Wspólnie zajmą się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników

Rozpoczął się kolejny etap współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowanej na podnoszenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

31 lipca 2026, 07:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

Porozumienie podpisali: Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik

Rozpoczął się kolejny etap współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowanej na podnoszenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik podpisali 30 lipca br. porozumienie o współpracy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i poprawy bezpieczeństwa pracy w województwie śląskim.

Porozumienie obejmuje współdziałanie obu instytucji w zakresie wymiany informacji i doświadczeń, organizacji wspólnych działań szkoleniowych oraz przedsięwzięć prewencyjno-informacyjnych, a także wypracowywania jednolitych stanowisk dotyczących stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współpraca obejmuje w szczególności zagadnienia związane z ochroną pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi występującymi w środowisku pracy, zapobieganiem chorobom zawodowym, bezpieczeństwem pracy personelu medycznego, a także stosowaniem przepisów dotyczących substancji o działaniu rakotwórczym, mutagennym i reprotoksycznym (CMR). Porozumienie przewiduje również wymianę informacji i doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w obszarach pozostających we właściwości obu inspekcji.

Podpisane porozumienie stanowi kolejny etap współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ukierunkowanej na podnoszenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wspieranie pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa – napisano w komunikacie.

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