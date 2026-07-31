Po wykonanej w I połowie roku wymianie 15,2 km nawierzchni jezdni odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, w II połowie br. wymienionych zostanie kolejnych 15,6 km - podała w czwartek spółka zarządzająca drogą. Jej wpływy z poboru opłat wzrosły w I połowie br. o 5 proc. rdr, do 315,8 mln zł.

Na tej trasie czekają na nas prace drogowe

Po wykonanej w I połowie roku wymianie 15,2 km nawierzchni jezdni odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, w II połowie br. wymienionych zostanie kolejnych 15,6 km - podała w czwartek spółka zarządzająca drogą. Jej wpływy z poboru opłat wzrosły w I połowie br. o 5 proc. rdr, do 315,8 mln zł.

Koncesję na eksploatację odcinka autostrady Katowice-Kraków ma spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady. 30-letnia koncesja na eksploatację odcinka A4 wygaśnie 15 marca 2027 r. i droga przejdzie wtedy pod zarząd GDDKiA.

Wyniki i inwestycje

W czwartek grupa poinformowała o swoich wynikach za I półrocze 2026 r., a także o inwestycjach wynikających z dobiegającej końca umowy koncesyjnej. W programie przygotowania koncesyjnego odcinka autostrady do przekazania państwu SAM m.in. stopniowo od 2023 r. wymienia nawierzchnię obu jezdni, czyli 59,5 km autostrady (łącznie 119 km jezdni) i remontuje 22 wiadukty.

Zgodnie z informacją spółki w I połowie 2026 r. zakończono wymianę nawierzchni na dwóch odcinkach jezdni o łącznej długości 15,2 km. W II połowie br. planowana jest wymiana nawierzchni na kolejnych 15,6 km jezdni, a także zakończenie prac nawierzchniowych w obrębie Placu Poboru Opłat w Balicach.

Trwa także budowa dwóch nowych Miejsc Obsługi Podróżnych - Rudno i Grojec. Zaawansowanie prac wynosi odpowiednio około 24 i 28 proc. Na obu MOP-ach wykonano roboty ziemne i większość sieci. Powstały budynki toalet, zamontowano wiaty wypoczynkowe. Równolegle budowane są drogi manewrowe, miejsca postojowe i infrastruktura techniczna, obejmująca m.in. oświetlenie i monitoring. Zakończenie obu MOP-ów planowane jest na październik br.

Zaawansowanie ostatniego etapu prac związanych z modernizacją odwodnienia autostrady wynosi ok. 85 proc. Zakres prac obejmuje m.in. przepompownie wód deszczowych, budowę nowych rowów, urządzeń do retencjonowania wody, nowe drogi techniczne czy modernizację ogrodzenia autostrady.

Równolegle prowadzone są remonty ekranów akustycznych. W tym roku modernizacją objętych zostanie ponad 2 km ekranów. Do końca czerwca wyremontowano ponad 1 km takich zabezpieczeń.

SAM podała w czwartek, że pierwsze półrocze 2026 r. przyniosło lekką korektę średniego dobowego natężenia ruchu - zmianę o 1,2 proc. rok do roku, do 48 tys. 214 pojazdów - wobec 48 tys. 801 rok wcześniej. Spadek dotyczył przede wszystkim samochodów osobowych, a ruch pojazdów ciężarowych utrzymał się na stabilnym poziomie, notując 0,2 proc. spadku (8 tys. 179 pojazdów na dobę).

Jednocześnie wpływy z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków wzrosły łącznie o 5 proc., do 315,8 mln zł. W segmencie ciężarowym, przy stabilnym ruchu, wpływy wzrosły o 5,9 proc., do poziomu niemal 112 mln zł.

Grupa Stalexport Autostrady SA osiągnęła w I połowie 2026 r. ponad 325 mln zł przychodów operacyjnych wobec niespełna 307 mln zł rok wcześniej. W tym czasie wynik EBITDA wzrósł z niespełna 110 mln zł do ponad 129 mln zł. Zysk netto sięgnął 66,9 mln zł.