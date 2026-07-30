Każdy właściciel nieruchomości jest zarazem właścicielem piasku, żwiru i innych kopalin znajdujących się na niej. Ale czy może kopać do woli i np. sprzedać sąsiadowi?

Każdy właściciel nieruchomości jest zarazem właścicielem piasku, żwiru i innych kopalin znajdujących się na niej. Ale czy może kopać do woli i np. sprzedać sąsiadowi?

Masz działkę? A może wpadłeś na pomysł, żeby wykopać na niej dół i zaprojektować staw? Lepiej wcześniej sięgnij po lekturę Prawa geologicznego i górniczego zanim będzie za późno.

Na działce trwają roboty budowlane. Koparka pracuje pełną parą, a góra piasku rośnie z dnia na dzień. Naraz pojawia się przedstawiciel organu nadzoru górniczego. Zaczynają się problemy.

– Jak to, przecież prowadzę działania inwestycyjne wpisujące się w proces budowlany – tłumaczy właścicielka gruntu, pokazując decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem na budowę dwóch hal produkcyjnych. Tu żaden urząd górniczy nie ma nic do tego – przekonuje.

Czym ma rację?

Otóż zgodnie z art. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wydobywanie piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności - użytkowania wieczystego - bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jest możliwe, jeżeli jednocześnie wydobycie będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie będzie większe niż 10 m sześć. w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Prywatni właściciela działek często nie mają pojęcia, że wydobyty piasek, żwir może być przemieszczony, przetworzony, transportowany poza nieruchomość, ale musi być użyty tylko na potrzeby właściciela nieruchomości. Same czynności wydobywające kopalinę mogą być wykonane także przez osoby trzecie. Właścicielem zużywającym kopalinę na własne potrzeby może być tylko osoba fizyczna lub współwłaściciele będący osobami fizycznymi - tak stanowią przepisy art. 4 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.

Warunkiem legalności takiej działalności jest zawiadomienie na piśmie z siedmiodniowym wyprzedzeniem organu nadzoru górniczego, określające lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania. Niedopełnienie tego obowiązku (lub prowadzenie takiego wydobycia z naruszeniem warunków) skutkuje wydaniem przez organ nadzoru górniczego decyzji wstrzymującej działalność oraz wymierzeniem opłaty podwyższonej.

Co mówi prawo?

Wydobycie piasku i żwiru na potrzeby własne osób fizycznych, z nieruchomości stanowiących ich własność lub będących w użytkowaniu wieczystym, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych prawem. Nie trzeba na to koncesji. Wystarczy zawiadomienie do Okręgowego Urzędu Górniczego o zamiarze wydobycia na 7 dni przed podjęciem wydobycia.

Wydobycie piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), ale bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jest możliwe. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, wydobycie nie może być wykonywane z użyciem środków strzałowych. Po drugie, ilość pozyskanych kopalin nie może być większa niż 10 m sześciennych w roku kalendarzowym. Po trzecie, nie może naruszać przeznaczenia nieruchomości.