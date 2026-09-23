Wspierają ZG Janina w optymalizacji procesów magazynowania węgla

Katowicka firma Arbena, producent Polskich Hal Wielofunkcyjnych, zrealizowała inwestycję dla Zakładu Górniczego Janina, należącego do Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nowoczesny obiekt służy ochronie składowanego surowca przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi, co - jak zapewnia spółka - bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność spalania węgla oraz zgodność z zaostrzonymi normami jakościowymi.

Katowicka firma Arbena, producent Polskich Hal Wielofunkcyjnych, zrealizowała inwestycję dla Zakładu Górniczego Janina, należącego do Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nowoczesny obiekt służy ochronie składowanego surowca przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi, co - jak zapewnia spółka - bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność spalania węgla oraz zgodność z zaostrzonymi normami jakościowymi.

Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena łączą wysoką wytrzymałość mechaniczną z wyjątkową odpornością na korozję, dzięki czemu sprawdzają się w nawet najbardziej wymagających warunkach eksploatacji. Gwarancją bezpieczeństwa i trwałości na lata jest zastosowanie innowacyjnej powłoki ochronnej Magnelis® (430 g/m²), stali konstrukcyjnej HX420M o podwyższonej granicy plastyczności oraz unikalnego, owalnego profilu FT150 – największego dostępnego w zastosowaniach komercyjnych - informuje spółka.

Zabezpieczenie jakości składowanego surowca

Kluczową wartością inwestycji jest zabezpieczenie jakości składowanego surowca. Konstrukcja Polskich Hal Wielofunkcyjnych Arbena skutecznie chroni węgiel przed opadami atmosferycznymi oraz nadmiernym zawilgoceniem. Realizacja tego projektu pozwoli nie tylko zapewnić pełną zgodność surowca z normami jakościowymi i zmniejszyć straty wynikające z jego naturalnej degradacji, ale również znacząco ograniczy emisję pyłów do środowiska.

Spółka podkreśla, że rozwiązanie to wpisuje się w aktualne wymagania jakościowe dla paliw stałych, określone w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1618). Powyższe rozporządzenie zobowiązuje zakłady górnicze do spełnienia określonych parametrów, m.in. zawartości wilgoci całkowitej węgla. W odpowiedzi na te wymagania zrealizowana została budowa hal, których głównym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania węgla i tym samym utrzymanie właściwych parametrów jakościowych.

Realizacja Hal Wielofunkcyjnych dla Zakładu Górniczego Janina odzwierciedla strategię firmy Arbena, która opiera się na dostarczaniu elastycznych, ekonomicznych i funkcjonalnych obiektów dla przemysłu ciężkiego, logistyki oraz sektora wydobywczego.

Hale katowickiego producenta umożliwiają szybkie zabezpieczenie przestrzeni magazynowej bez konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych prac fundamentowych. Modułowa konstrukcja pozwala z kolei na łatwe dostosowanie wymiarów i wyposażenia do indywidualnych potrzeb inwestora.

W kontekście planowanych zmian w prawie, kluczowe stają się trzy parametry: zadaszenie, ochrona i wentylacja - podkreśla Bartłomiej Benisz, prezes spółki Arbena - łukowa hala namiotowa zapewnia wyższą efektywność spalania, a tym samym niższe koszty ogrzewania. Możliwość wykorzystania autorskiego systemu Arbena Fireproof to z kolei nie tylko wysoka ochrona przeciwpożarowa, ale również izolacja termiczna w każdych warunkach.

Arbena od 2012 roku rozwija ofertę całorocznych hal namiotowych i łukowych. Wszystkie produkty spółki posiadają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz oznaczenie CE.

Każda konstrukcja jest projektowana indywidualnie pod kątem konkretnej strefy klimatycznej (obciążeń śniegiem i wiatrem), co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania.

Arbena Sp. z o.o. to polska firma rodzinna z siedzibą w Katowicach, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montażu Polskich Hal Wielofunkcyjnych. Od ponad 14 lat dostarcza rozwiązania dla rolnictwa, przemysłu, sektora recyklingowego, budowlanego i logistycznego. Produkcja odbywa się w nowoczesnym zakładzie

w Siemianowicach Śląskich. Oferta obejmuje hale o szerokości od 6 do 30 m, bloki betonowe typu „lego” (ARBLOK) oraz kompleksowe wyposażenie.