Z planem transformacji Polskiej Grupy Górniczej, w tym z zastosowanymi instrumentami osłonowymi dla odchodzących z kopalń, zapoznali się przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla Indii oraz kadry kierowniczej sektora węglowego tego kraju. Goszczą oni z trzydniową wizytą studyjną w województwie śląskim.

Z planem transformacji Polskiej Grupy Górniczej, w tym z zastosowanymi instrumentami osłonowymi dla odchodzących z kopalń, zapoznali się przedstawiciele indyjskiego Ministerstwa Węgla Indii oraz kadry kierowniczej sektora węglowego tego kraju. Goszczą oni z trzydniową wizytą studyjną w województwie śląskim.

Jak informuje spółka, szczegóły procesu przekształceń kopalń węgla zaprezentował Grzegorz Wacławek, wiceprezes ds. restrukturyzacji PGG. Omówił m.in. instrumenty osłonowe i działania aktywizujące skierowane do pracowników odchodzących z górnictwa.

Podczas spotkania zorganizowanego dla gości z Indii przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Muzeum Śląskim w Katowicach o swoich doświadczeniach transformacji mówili też - obok PGG S.A. - przedstawiciele samorządu województwa, miasta Katowice i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wizytę studyjną indyjskich górników na Górnym Śląsku przygotował oddział w New Delhi niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej - agencji rządu federalnego Niemiec działającej w 120 krajach świata na rzecz rozwoju technicznego, społecznego i ochrony środowiska, a także warunków życia ludności.

Wizyta delegacji z Indii w Katowicach jest częścią szerszego projektu pod hasłem "Zastosowanie zasad sprawiedliwej transformacji w procesie zamykania i zmiany przeznaczenia porzuconych, przeznaczonych do zamknięcia lub już zamkniętych kopalń węgla" w Indiach, w stanie Jharkhand (jednym z największych indyjskich zagłębi węglowych).