Wolny piątek w dwóch kopalniach PGG. Sprawdź, w których

Górnicy dwóch kopalń zespolonych w Polskiej Grupie Górniczej - ROW i Ruda - skorzystają w tym roku z wydłużonego weekendu na początku czerwca. Piątek po Bożym Ciele dyrekcje obu kopalń ogłosiły dniem wolnym od pracy.

Górnicy dwóch kopalń zespolonych w Polskiej Grupie Górniczej - ROW i Ruda - skorzystają w tym roku z wydłużonego weekendu na początku czerwca. Piątek po Bożym Ciele dyrekcje obu kopalń ogłosiły dniem wolnym od pracy.

W Rudzie Śląskiej załogi zdążyły już odpracować wolny piątek (5 czerwca) w ostatnią sobotę (30 maja). Pracownicy czterech ruchów wydobywczych kopalni ROW w Rybniku, Radlinie i Rydułtowach w zamian za wolny dzień po Bożym Ciele przyjdą do pracy w sobotę 13 czerwca.

Kilkudniowy okres wstrzymania pełnego ruchu zakładów górniczych zostanie wykorzystany na pilne naprawy i remonty, których nie da się przeprowadzić, kiedy kopalnie fedrują.

W ruchu Chwałowice w trakcie wydłużonej, czterodniowej przerwy trwać będzie konieczny remont zbiornika na węgiel, a w ruchu Jankowice naprawiony zostanie kilkudziesięciometrowy odcinek toru kolejowego pod budynkiem załadowni sortymentu. Natomiast w ruchach Marcel i Rydułtowy zaplanowano kolejny etap ważnej, lecz skomplikowanej logistycznie modernizacji górniczego wyciągu szybowego na wspólnym szybie materiałowo-zjazdowym Marklowice. Prace modernizacyjne przy tym szybie wykonywano już podczas tegorocznej majówki, kiedy to na 5 dni wstrzymany został zwykły ruch zakładów górniczych w Rydułtowach i Radlinie.

W kopalni Ruda powodem wydłużenia czerwcowego weekendu będzie konieczność przeprowadzenia wymiany lin nośnych ważnego szybu wydobywczego Grunwald III (zgłębiony do poziomu 1112,5 m, z dwoma skipami o ładowności 30 ton i dwiema skipoklatkami o ładowności 17,5 t).