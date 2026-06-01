Górnictwo

Nieoczekiwana zmiana na stanowisku prezesa spółki górniczej

Nowy szef OKD jest biegłym sądowym w dziedzinie budownictwa i górnictwa węgla kamiennego, specjalizującym się w ocenie szkód górniczych w obiektach powierzchniowych.

Kajetan Berezowski

1 czerwca 2026, 14:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: fot.: okd

Nowy prezes OKD jest specjalistą w dziedzinie szkód górniczych

Martin Džanaj został mianowany przez radę nadzorczą prezesem zarządu i zarazem dyrektorem generalnym spółki OKD. Funkcję tę objął  1 czerwca 2026 r. Na tym stanowisku zastąpił Romana Sikorę, który kierował OKD od 2022 r.

Martin Džanaj ma 42 lata. Jest biegłym sądowym w dziedzinie budownictwa i górnictwa węgla kamiennego, specjalizującym się w ocenie szkód górniczych w obiektach powierzchniowych. W przeszłości współpracował już z OKD w zakresie oceny szkód górniczych.

Wcześniej sprawował  też funkcję dyrektora Czeskiego Instytutu Ekspertyz i Badań w Pradze. Jest absolwentem studiów inżynierskich i doktoranckich na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Uniwersytetu Górniczo-Technicznego w Ostrawie, w zakresie budownictwa i inżynierii miejskiej.

Spółka OKD zakończyła wydobycie węgla 31 stycznia 2026 r. po prawie 250 latach. W ostatniej czynnej kopalni ČSM w latach 1968–2026 wydobyto 124 335 056 ton węgla kamiennego. Zakład przeróbki węgla zakończył działalność 28 lutego br. 

Spółka wypłaca odchodzącym pracownikom odprawy w wysokości do 11-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia i pomaga im w znalezieniu nowej pracy w ramach programu Nowa Zmiana. Po zakończeniu wydobycia OKD przeprowadza techniczną likwidację kopalni ČSM i rozpoczyna działania w obszarach energetyki i rozwoju. OKD zatrudnia obecnie ok. 600 stałych pracowników. Jedynym udziałowcem jest spółka PRISKO reprezentująca Skarb Państwa.

