Górnictwo

Mniej wypadków na górniczych odkrywkach

Aldona Minorczyk-Cichy

1 czerwca 2026, 12:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

Kopalnia Turów

W górnictwie odkrywkowym odnotowano spadek liczby wypadków ogółem z 44 w 2024 roku do 37 w 2025 roku - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Liczba wypadków śmiertelnych utrzymała się na tym samym poziomie, tj. po dwa wypadki rocznie, natomiast liczba wypadków ciężkich wzrosła z 0 w 2024 r. do 3 w 2025 r. W latach 2024-2025 w kopalniach węgla brunatnego nie doszło do wypadków śmiertelnych i ciężkich.

- Oba ubiegłoroczne wypadki śmiertelne oraz trzy wypadki ciężkie w górnictwie odkrywkowym miały związek z zagrożeniem technicznym, czyli niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń - wylicza WUG w mediach społecznościowych.

W 2025 r. odnotowano ponadto:

  • 2 niebezpieczne zdarzenia związane ze stosowaniem środków strzałowych. Jedno z nich spowodowało wypadek (uderzenie odłamkami skalnymi pracownika przebywającego wewnątrz strefy rozrzutu),
  • 5 zdarzeń związanych z zagrożeniem osuwiskowym (bez poszkodowanych osób),
  • 15 wstrząsów sejsmicznych (wyłącznie w KWB „Bełchatów”), które nie spowodowały zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, osób przebywających w zakładzie górniczym oraz ruchu zakładu górniczego, a także nie skutkowały uszkodzeniem maszyn i urządzeń.

