Mniej wypadków na górniczych odkrywkach

W górnictwie odkrywkowym odnotowano spadek liczby wypadków ogółem z 44 w 2024 roku do 37 w 2025 roku - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

W górnictwie odkrywkowym odnotowano spadek liczby wypadków ogółem z 44 w 2024 roku do 37 w 2025 roku - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Liczba wypadków śmiertelnych utrzymała się na tym samym poziomie, tj. po dwa wypadki rocznie, natomiast liczba wypadków ciężkich wzrosła z 0 w 2024 r. do 3 w 2025 r. W latach 2024-2025 w kopalniach węgla brunatnego nie doszło do wypadków śmiertelnych i ciężkich.

- Oba ubiegłoroczne wypadki śmiertelne oraz trzy wypadki ciężkie w górnictwie odkrywkowym miały związek z zagrożeniem technicznym, czyli niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń - wylicza WUG w mediach społecznościowych.

W 2025 r. odnotowano ponadto: