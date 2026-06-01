Mniej wypadków na górniczych odkrywkach
Kopalnia Turów
W górnictwie odkrywkowym odnotowano spadek liczby wypadków ogółem z 44 w 2024 roku do 37 w 2025 roku - informuje Wyższy Urząd Górniczy.
Liczba wypadków śmiertelnych utrzymała się na tym samym poziomie, tj. po dwa wypadki rocznie, natomiast liczba wypadków ciężkich wzrosła z 0 w 2024 r. do 3 w 2025 r. W latach 2024-2025 w kopalniach węgla brunatnego nie doszło do wypadków śmiertelnych i ciężkich.
- Oba ubiegłoroczne wypadki śmiertelne oraz trzy wypadki ciężkie w górnictwie odkrywkowym miały związek z zagrożeniem technicznym, czyli niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń - wylicza WUG w mediach społecznościowych.
W 2025 r. odnotowano ponadto:
- 2 niebezpieczne zdarzenia związane ze stosowaniem środków strzałowych. Jedno z nich spowodowało wypadek (uderzenie odłamkami skalnymi pracownika przebywającego wewnątrz strefy rozrzutu),
- 5 zdarzeń związanych z zagrożeniem osuwiskowym (bez poszkodowanych osób),
- 15 wstrząsów sejsmicznych (wyłącznie w KWB „Bełchatów”), które nie spowodowały zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, osób przebywających w zakładzie górniczym oraz ruchu zakładu górniczego, a także nie skutkowały uszkodzeniem maszyn i urządzeń.