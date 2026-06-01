PGG przypomina: Spotkanie w sprawie możliwości pracy w branży kolejowej dla górników już 3 czerwca

Polska Grupa Górnicza, Koleje Śląskie oraz spółka z grupy PGG – Synercom Usługi Wspólne na podstawie porozumienia podpisanego 3 listopada 2025 roku realizują wspólny projekt zatrudnienia byłych górników na stanowiskach związanych z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego. 3 czerwca w odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dot. pracy w branży kolejowej.

Aldona Minorczyk-Cichy

1 czerwca 2026, 14:48
Kolej w Śląskiem zyskuje na znaczeniu

Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia. 

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży kolejowej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, podczas którego przedstawione zostaną szczegóły programu dotyczące procesu przekwalifikowania i możliwości zatrudnienia. 

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca o godzinie 9:00 w Akademii PGG (budynek B) na Ruchu Wujek w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65.  Zgłoszenia należy kierowac do 2 czerwca na e-mail: a.wisniewska@pgg.pl  lub telefonicznie: 32 757 21 39.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości doradztwa zawodowego i dofinansowania szkoleń można uzyskać kontaktując się z Synercom Usługi Wspólne Sp. z o.o.

- Anna Ciemięga, e- mail: a.ciemiega@synercom.pl, tel: 32 420 4036

- Małgorzata Tlołka, e-mail: mail: m.tlolka@synercom.pl, tel: 32 420 4139

- Ewa Batko, e-mail: e.batko@synercom.pl, tel: 32 420 4323

