Naszym celem jest efektywne i profesjonalne zarządzanie majątkiem publicznym, zapewnienie bezpieczeństwa Polski oraz wspieranie jej rozwoju gospodarczego. Obecnie obserwujemy pierwsze wymierne efekty naszych działań widoczne m.in. we wzroście wartości spółek oraz liczonych w setkach miliardów złotych inwestycjach w przemysł obronny i energetyczny, które będą służyć Polsce przez kolejne dekady - podkreśla minister Wojciech Balczun.

Resort przygotował podsumowanie działalności za ostatni rok. Sprawdziliśmy przede wszystkim to co zrobiono dla górnictwa, firm okołogórniczych i województwa śląskiego. Trzeba przyznać, że sporo się wydarzyło.

Resort informuje też o tym co się dzieje w sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podkreślając, że spółka weszła w kluczowy etap programu osłonowego, który stanowi fundament odpowiedzialnej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2026–2031.

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest zdeterminowane uratować spółkę, która popadła w głębokie problemy finansowe, ale wyprowadzenie spółki na prostą wymaga głębokiej restrukturyzacji. W lipcu pierwsza grupa 1123 pracowników skorzystała z urlopów górniczych uruchomionych po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii. Dokument zawarty 26 czerwca otworzył drogę do wdrożenia pełnego pakietu instrumentów osłonowych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - informuje resort.



Przypomnijmy, program obejmuje zarówno urlopy górnicze jak i Jednorazowe Odprawy Pieniężne, a jego celem jest uporządkowana, bezpieczna i przewidywalna restrukturyzacja zatrudnienia w JSW. W 2026 r. z urlopów ma skorzystać 3092 pracowników, a cały pakiet osłonowy obejmie 4248 osób. Szacunkowy koszt programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.



Wdrożenie programu osłonowego jest możliwe dzięki przyjęciu przez rząd „Programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce – świadczenia osłonowe”, który został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z MAP i stanowi kluczowy element restrukturyzacji JSW.



Równolegle w życie weszła nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju, która rozszerza możliwości wsparcia finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu dla przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, np. JSW czy Grupie Azoty.

Znowelizowano też ustawę górniczą, tu przy współpracy w resortem energii.

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