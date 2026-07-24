Wojciech Balczun sprawuje urząd ministra od roku. Co zrobił dla górnictwa i Śląskiego?
Aktywny nadzór właścicielski Skarbu Państwa, rozwój local content, podniesienie standardów kompetencji organów spółek, realizacja inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki to najważniejsze osiągnięcia ministra aktywów państwowych w ciągu ostatniego roku, kiedy to stanowisko objął Wojciech Balczun. A co wydarzyło się w górnictwie i w regionie? JSW, Węglokoks, Huta Częstochowa, ElectroMobility Poland, spółki Jelcz i RFK w halach dawnej fabryki Rafako w Raciborzu. Można naprawdę długo wymieniać.
fot: Tauron Polska Energia
Minister Wojciech Balczun
fot: Tauron Polska Energia
Aktywny nadzór właścicielski Skarbu Państwa, rozwój local content, podniesienie standardów kompetencji organów spółek, realizacja inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki to najważniejsze osiągnięcia ministra aktywów państwowych w ciągu ostatniego roku, kiedy to stanowisko objął Wojciech Balczun. A co wydarzyło się w górnictwie i w regionie? JSW, Węglokoks, Huta Częstochowa, ElectroMobility Poland, spółki Jelcz i RFK w halach dawnej fabryki Rafako w Raciborzu. Można naprawdę długo wymieniać.
Naszym celem jest efektywne i profesjonalne zarządzanie majątkiem publicznym, zapewnienie bezpieczeństwa Polski oraz wspieranie jej rozwoju gospodarczego. Obecnie obserwujemy pierwsze wymierne efekty naszych działań widoczne m.in. we wzroście wartości spółek oraz liczonych w setkach miliardów złotych inwestycjach w przemysł obronny i energetyczny, które będą służyć Polsce przez kolejne dekady - podkreśla minister Wojciech Balczun.
Resort przygotował podsumowanie działalności za ostatni rok. Sprawdziliśmy przede wszystkim to co zrobiono dla górnictwa, firm okołogórniczych i województwa śląskiego. Trzeba przyznać, że sporo się wydarzyło.
Odbudowa potencjału przemysłowego
MAP podkreśla, że realizuje strategię odbudowy krajowego hutnictwa. Po przywróceniu produkcji w Hucie Częstochowa powstaje nowa koncepcja rozwoju sektora hutniczego oparta na potencjale Grupy WĘGLOKOKS.
Program inwestycyjny obejmuje modernizację zakładów oraz rozwój produktów dla energetyki, infrastruktury i przemysłu obronnego - czytamy w komunikacie.
Odpowiedzialna transformacja górnictwa
Resort informuje też o tym co się dzieje w sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podkreślając, że spółka weszła w kluczowy etap programu osłonowego, który stanowi fundament odpowiedzialnej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2026–2031.
Ministerstwo Aktywów Państwowych jest zdeterminowane uratować spółkę, która popadła w głębokie problemy finansowe, ale wyprowadzenie spółki na prostą wymaga głębokiej restrukturyzacji. W lipcu pierwsza grupa 1123 pracowników skorzystała z urlopów górniczych uruchomionych po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii. Dokument zawarty 26 czerwca otworzył drogę do wdrożenia pełnego pakietu instrumentów osłonowych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - informuje resort.
Przypomnijmy, program obejmuje zarówno urlopy górnicze jak i Jednorazowe Odprawy Pieniężne, a jego celem jest uporządkowana, bezpieczna i przewidywalna restrukturyzacja zatrudnienia w JSW. W 2026 r. z urlopów ma skorzystać 3092 pracowników, a cały pakiet osłonowy obejmie 4248 osób. Szacunkowy koszt programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.
Wdrożenie programu osłonowego jest możliwe dzięki przyjęciu przez rząd „Programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce – świadczenia osłonowe”, który został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z MAP i stanowi kluczowy element restrukturyzacji JSW.
Równolegle w życie weszła nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju, która rozszerza możliwości wsparcia finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu dla przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, np. JSW czy Grupie Azoty.
Znowelizowano też ustawę górniczą, tu przy współpracy w resortem energii.
ElectroMobility Poland
Rok 2026 był również przełomowy dla projektu ElectroMobility Poland (to m.in. inwestycje w motoryzację w Jaworznie - red.) Kluczowym wydarzeniem było pozyskanie strategicznego partnera – firmy Foxconn – oraz zabezpieczenie finansowania dla spółki z KPO w wysokości 4,5 mld zł. Po zmianie założeń ma powstać nowoczesny hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie produkujący samochód elektryczny (na początek w trzech modelach), a do Polski ma nastąpić transfer technologii.
EMP ma uzyskać także wyłączność na dystrybucję i sprzedaż planowanych modeli aut w Europie. Hub EMP będzie stanowił impuls do rozwoju całego ekosystemu nowej mobilności. Co niezwykle ważne, udział local content już od momentu uruchomienia produkcji ma wynosić ok. 70%.
Finalizacja umów z Foxconn planowana jest jesienią 2026 r., budowa fabryki w Jaworznie rozpocznie się wiosną 2027 r., a pierwsze samochody mają wyjechać z fabryki w 2029 r.
Priorytety rządu oraz ministerstwa
MAP przypomina, że Rada Ministrów przyjęła w zeszłym roku trzy priorytety wyznaczające dla resortu główne kierunki działania resortu.
Są to:
wzrost udziału komponentu krajowego w projektach inwestycyjnych realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa (tzw. program Local Content),
wspieranie rozwoju krajowego przemysłu obronnego
zwiększanie poziomu kompetencji w organach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Każdy z priorytetów przekłada się nie tylko na efektywność działalności i wzrost wartości nadzorowanych spółek, ale i zwiększa odporność naszego kraju na kryzysy, zaburzenia łańcuchów dostaw czy zagrożenie konfliktem.
Local Content – od hasła do systemu
Local Content - celem tego programu jest zwiększenie udziału firm krajowych w inwestycjach prowadzonych przez instytucje państwa i polskie spółki. Ministerstwo rekomenduje szerokie stosowanie local content jako modelu odpowiedzialnej polityki zakupowej instytucjom państwa, jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym oraz firmom prywatnym.
Jak wskazała analiza PKO BP, gdyby udział local content wzrósł o 10 proc. w całej gospodarce, przełożyłoby się to na wzrost PKB o 3,6 proc. Wyższy PKB to oczywiście większa baza podatkowa, więc realizacja strategii local content (w scenariuszu zwiększenia go w całej gospodarce) podbiłaby dochody państwa o 1,6 proc., tj. o około 30 mld zł.
- Jak największa część środków inwestowanych w Polsce powinna pracować na rzecz krajowych firm, pracowników i przyczyniać się do rozwoju rodzimych technologii. To wzmacnianie potencjału własnej gospodarki – podkreśla szef MAP.
Rekordowe inwestycje w bezpieczeństwo i przemysł obronny
Miniony rok był przełomowy dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej znajdującej się pod nadzorem MAP. Środki z programu SAFE oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych o wartości istotnie ponad 100 mld zł pozwolą na skokowe zwiększenie zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu obronnego, pracującego głównie na rzecz Sił Zbrojnych RP.
Dzięki środkom z FIK powstają m.in. fabryki produkujące amunicję 155 mm oraz rozwijany jest program obrony przeciwlotniczej Narew. Skala zamówień przekłada się na wzrost przychodów Grupy oraz budowę trwałych kompetencji przemysłowych w Polsce.
- Bezpieczeństwo państwa budujemy poprzez inwestycje w krajowy przemysł, technologie i miejsca pracy. To najlepszy przykład Local Content w praktyce – mówi minister Balczun.
Aktywny właściciel budujący synergię
MAP konsekwentnie realizuje model aktywnego właściciela, który nie ogranicza się do nadzoru, ale wspiera współpracę między spółkami i inicjuje wspólne projekty. Przykładem jest
umowa przejęcia przez Orlen spółki GA Polyolefins (spółkę odpowiedzialną za inwestycję Polimery Police) od Grupy Azoty. W kwietniu 2026 r. podpisano umowę przedwstępną na zakup 100% akcji za blisko 1,2 mld zł w celu konsolidacji aktywów i uwolnienia Grupy Azoty od przewymiarowanej dla tej spółki inwestycji.
Innym przykładem jest wspólna produkcja pojazdów wojskowych spółek Jelcz i Raciborskiej Fabryki Komponentów (RFK) w halach dawnej fabryki Rafako w Raciborzu. Powstają tam podwozia wykorzystywane m.in. w systemach rakietowych i radarowych programu Narew. Nowy zakład będzie docelowo zatrudniać ponad 500 osób i włączać RFK w łańcuch dostaw krajowego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo poprawiło również komunikację między największymi spółkami Skarbu Państwa, tworząc mechanizmy regularnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy zarządami.
800 mld zł dla transformacji energetycznej
Spółki energetyczne pozostające pod nadzorem MAP realizują obecnie największy program inwestycyjny w historii sektora. W ciągu najbliższej dekady nakłady inwestycyjne mogą przekroczyć 800 mld zł. Obejmują one projekty offshore na Bałtyku, rozwój energetyki odnawialnej, magazyny energii, inwestycje sieciowe oraz nowoczesne jednostki kogeneracyjne oparte na gazie.
To inwestycje kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Wzrost wartości spółek i rekordowe dywidendy
Ministerstwo Aktywów Państwowych konsekwentnie realizuje działania wzmacniające potencjał strategicznych spółek Skarbu Państwa, poprawiając ich efektywność, wartość oraz znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski. Efektem prowadzonych działań jest wzrost wartości spółek Skarbu Państwa. Zwiększa się ich kapitalizacja rynkowa, inwestorzy odzyskali zaufanie do działań Skarbu Państwa. W okresie od zaprzysiężenia rządu Premiera Donalda Tuska łączna wartość akcji spółek Skarbu Państwa, nad którymi bezpośrednią i pośrednią kontrolę ma Skarb Państwa (Minister Aktywów Państwowych), zwiększyła się o około 281,5 mld zł – z 297 mld zł do ponad 578 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 95 proc.
Wypracowywane wyniki pozwalają na wzrost wypłacanych dywidend, przynosząc korzyści zarówno państwu, jak i wszystkim akcjonariuszom. Na przykład ORLEN za 2025 r. wypłaci rekordowe 8 zł dywidendy na akcję. Łącznie spółka przeznaczy na ten cel aż 9,3 mld zł.
Dialog społeczny
Przedstawiciele kierownictwa MAP prowadzą regularne rozmowy ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników strategicznych sektorów gospodarki, w szczególności branży górniczej.
- Trwałe rozwiązania można budować tylko poprzez rozmowę. Dialog społeczny nie jest dodatkiem do zarządzania, lecz jego fundamentem – podkreśla minister Balczun.
Polska partnerem odbudowy Ukrainy
Podczas Ukraine Recovery Conference 2026 w Gdańsku Polska potwierdziła ambicję uczestnictwa w odbudowie Ukrainy.
Szczególną rolę odegrały spółki energetyczne nadzorowane przez MAP, które zadeklarowały współpracę przy odbudowie i modernizacji ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
- Polska chce być aktywnym uczestnikiem odbudowy Ukrainy. To szansa dla naszych przedsiębiorstw, ale również element budowy bezpieczeństwa i stabilności całego regionu - podkreśla minister Balczun.
Odpowiedzialność i rozliczenia
MAP wspiera działania w spółkach, których celem jest rozliczenie nieprawidłowości sprzed 2023 r. w nadzorowanych spółkach. W październiku 2025 r. NWZ Orlen podjęło precedensową uchwałę o dochodzeniu roszczeń wobec byłych członków zarządu. Z kolei, 23 grudnia 2025 r. NWZ PZU podjęło uchwałę o dochodzeniu przez PZU SA roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
W poszczególnych spółkach zostali powoływani specjalni pełnomocnicy, których rolą jest ścisła współpraca z organami ścigania, w tym prokuraturą, służbami specjalnymi, takimi jak ABW czy CBA, a także policją - czytamy w komunikacie.