Poseł Wojciech Król poinformował, że we wniosku o uchylenie mu immunitetu, złożonym przez Prokuraturę Europejską, brak jest „jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich”. Reprezentująca go adwokat Marta Smołka dodała, że ten wniosek „robi takie wrażenie, jakby prokuratura miała jakąś tezę, która miała być podstawą sformułowania zarzutów i dopiero planowała tę tezę weryfikować”. Dodatkowo wniosek został złożony z błędami formalnymi.

Poseł Wojciech Król poinformował, że we wniosku o uchylenie mu immunitetu, złożonym przez Prokuraturę Europejską, brak jest „jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich”. Reprezentująca go adwokat Marta Smołka dodała, że ten wniosek „robi takie wrażenie, jakby prokuratura miała jakąś tezę, która miała być podstawą sformułowania zarzutów i dopiero planowała tę tezę weryfikować”. Dodatkowo wniosek został złożony z błędami formalnymi.

Na początku maja 2026 r. Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała, że złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z czynnych posłów. Nie podała wówczas, o kogo chodzi. Poinformowano jedynie, że wniosek został złożony "w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".

Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, który w czwartek, 25 czerwca 2026 r., poinformował na platformie X, że w związku z tym wnioskiem ustanowił pełnomocników, a jego interesy reprezentują adwokat Marta Smołka i adwokat Ryszard Kalisz.

We wniosku „brak jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich”

W swoim wpisie poseł Król podkreślił, że „treść wniosku nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury”.

- Brak w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media – zaznaczył poseł Król.

Potwierdza to, reprezentująca posła, mecenas Marta Smołka. Nie chce jednak podawać treści zarzutów, ponieważ nie są one jeszcze jawne.