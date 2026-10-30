Wiadukty w Katowicach w złym stanie. Mają powstać nowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt przebudowy wiaduktów w ciągu trasy S86 nad ul. Borki w Katowicach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt przebudowy wiaduktów w ciągu trasy S86 nad ul. Borki w Katowicach.

Jak przypomina w komunikacie GDDKiA, obiekty pochodzą z lat 80. ubiegłego stulecia, a każdego dnia przejeżdża po nich ok. 100 tys. pojazdów. Jak wykazały kontrole oraz ekspertyza, ich stan techniczny jest już nieodpowiedni, a doraźne naprawy obiektów nie mają uzasadnienia ekonomicznego.

Ze względu na uszkodzenia izolacji oraz z uwagi na rodzaj konstrukcji nośnej wiaduktów, ich trwałość jest niewystarczająca. Sprzyja to dalszej degradacji poszczególnych elementów tych obiektów – informuje GDDKiA.

Z tego powodu podjęto decyzję o rozbiórce starych i budowie nowych wiaduktów. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu przebudowy obiektów i zdobycie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym środowiskowej oraz pozwolenia na budowę.

GDDKiA czeka na oferty do 3 grudnia. Będą oceniane będą pod kątem ceny (60 proc.) oraz doświadczenia projektanta (maksymalnie 40 proc.).