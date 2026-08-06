Węglowa Elektrownia Bełchatów odporna na upały

Elektrownia Bełchatów, produkująca prąd z węgla brunatnego - wyposażona w zamknięty system chłodzenia - pracuje stabilnie w okresach ekstremalnie wysokich temperatur. - Dzięki temu jest pewnym elementem systemu elektroenergetycznego, który mimo rekordowych upałów musi działać bez zakłóceń - informuje Grupa PGE, której należy.

Elektrownia Bełchatów, produkująca prąd z węgla brunatnego - wyposażona w zamknięty system chłodzenia - pracuje stabilnie w okresach ekstremalnie wysokich temperatur. - Dzięki temu jest pewnym elementem systemu elektroenergetycznego, który mimo rekordowych upałów musi działać bez zakłóceń - informuje Grupa PGE, której należy.

Lato jest dla energetyki czasem szczególnej mobilizacji. We wszystkich elektrowniach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prowadzona jest coroczna akcja, której celem jest przygotowanie jednostek do pracy w warunkach wysokich temperatur. Jest to zestaw działań technicznych i organizacyjnych, dzięki którym nawet podczas długotrwałych upałów bloki są przygotowane do stabilnej produkcji energii - informuje PGE GiEK.

Na bieżąco kontrolowana jest praca kluczowych instalacji, systemów chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji. Utrzymywana jest podwyższona gotowość służb eksploatacyjnych, szczególnie w obszarach energetyki, automatyki, IT oraz utrzymania ruchu. Ponadto, elektrownie PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, Opolu, Turowie i Rybniku mają jeszcze jedną istotną zaletę - wszystkie ich bloki, łącznie 29 jednostek, pracują w zamkniętych układach chłodzenia, opartych na chłodniach kominowych.

W praktyce oznacza to, że proces wytwarzania energii nie jest bezpośrednio uzależniony od warunków hydrologicznych i meteorologicznych.

Woda wykorzystywana jest jedynie do uzupełniania strat w obiegu chłodzenia, co znacząco ogranicza wpływ wysokich temperatur i niskich stanów wód w sieci hydrograficznej na pracę elektrowni. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko ograniczeń produkcyjnych charakterystycznych dla jednostek wykorzystujących otwarte układy chłodzenia, w których wysoka temperatura wody lub obniżony przepływ w rzece mogą skutkować koniecznością redukcji mocy albo czasowym ograniczeniem pracy bloków - informuje spółka.

Przykład technologicznej odporności

Jednym z filarów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest Elektrownia Bełchatów, największa w Europie opalana węglem brunatnym. Także jej bloki zaprojektowane zostały w zamkniętym układzie chłodzenia. Dzięki temu podczas upałów zachowują wysoką dyspozycyjność i mogą nieprzerwanie dostarczać energię.

Ponadto elektrownia posiada rozbudowany, zdywersyfikowany system zaopatrzenia w wodę z kilku niezależnych źródeł. Podstawowym zasobem są wody pochodzące z systemu odwodnienia Kopalni Bełchatów. Uzupełnienie stanu wodą ze zlewni rzeki Warty.

W historii eksploatacji Elektrowni Bełchatów nie odnotowano przypadków ograniczenia produkcji energii wynikających bezpośrednio z niedoboru wody chłodzącej lub zbyt wysokiej jej temperatury.

Energetyczna odpowiedzialność

Bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to efekt ścisłej współpracy wszystkich uczestników rynku. Za bilansowanie systemu odpowiada Operator Systemu Przesyłowego, natomiast elektrownie PGE GiEK S.A. pozostają w stałej gotowości do realizacji jego poleceń - czytamy w komunikacie.

Jednostki regularnie uczestniczą w testach oraz ćwiczeniach związanych z odbudową systemu elektroenergetycznego po ewentualnych awariach. To bardzo ważny element, który pozostaje niewidoczny dla odbiorców prądu, a ma ogromne znaczenie dla niezawodności dostaw energii.