Węgiel górą, ale jakby ciut mniej

W kwietniu krajowe elektrownie wyprodukowały 15,1 TWh energii elektrycznej. Źródła emisyjne odpowiadały za 68% miksu, a ich generacja znacznie spadła w stosunku do marca. Węgiel kamienny zapewnił 4,5 TWh energii elektrycznej (30%), a węgiel brunatny nieco ponad 2,5 TWh (18%) - informuje Fundacja Instrat.

W kwietniu krajowe elektrownie wyprodukowały 15,1 TWh energii elektrycznej. Źródła emisyjne odpowiadały za 68% miksu, a ich generacja znacznie spadła w stosunku do marca. Węgiel kamienny zapewnił 4,5 TWh energii elektrycznej (30%), a węgiel brunatny nieco ponad 2,5 TWh (18%) - informuje Fundacja Instrat.

Fotowoltaika na linii wznoszącej się

Instalacje fotowoltaiczne dostarczyły najwięcej energii spośród “czystych” źródeł – odpowiadały za 18% krajowej energii, produkując prawie 2,7 TWh (o 28% więcej m/m). To ich trzeci najwyższy miesięczny wynik w historii. Energii z wiatru było mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o niemal 0,7 TWh), w związku z czym produkcja 2 TWh stanowiła jedynie 13% miksu.

Miks produkcyjny dopełniły jednostki gazowe (2 TWh i 13% udziału) oraz biomasowe (0,7 TWh i 5% udziału).

Węgla niewiele mniej

Moc zainstalowana w węglu kamiennym obniżyła się w niewielkim stopniu (o kilkadziesiąt MW). Przybyło mocy w energetyce słonecznej i wiatrowej – odpowiednio o ponad 200 i ponad 100 MW.

Warto dodać, że zgodnie z KPEiK, w scenariuszu WEM w 2030 r. w systemie zostanie ok. 8,2 GW mocy w węglu kamiennym (obecnie: 21,8 GW) i 6,5 GW w brunatnym (obecnie: 7,6 GW).