Energetyka

W przyszłym tygodniu dalsze podwyżki cen benzyny i diesla

Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 gr za litr, a ceny oleju napędowego o 16 gr - wynika z czwartkowej prognozy biura Reflex. Bez zmian powinna pozostać cena autogazu.

Pap

30 lipca 2026, 15:33
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Andrzej Bęben/ARC

Ceny paliwa zmieniają się każdego dnia

fot: Andrzej Bęben/ARC

Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 gr za litr, a ceny oleju napędowego o 16 gr - wynika z czwartkowej prognozy biura Reflex. Bez zmian powinna pozostać cena autogazu.

Ostatni tydzień lipca to piąty z kolei tydzień wzrostu cen benzyny i diesla na krajowych stacjach, choć tempo wzrostu cen hamuje. Średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył poziom 8 zł/l, chociaż marże detaliczne stacji paliw w utrzymują się na bardzo niskich poziomach - wskazali analitycy.

Diesel jest najdroższy od końca marca

"Diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN ťCeny Paliwa NiżejŤ. Średnia krajowa cena benzyny Pb95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna Pb95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l" - przekazali.

Według przygotowanej przez Reflex prognozy benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 zł za litr, po wzroście o 4 gr; benzyna 98 zdrożeje o 5 gr za litr, do 8,35 zł, a olej napędowy o 16 gr, do 8,19 zł za litr. Bez zmian pozostanie natomiast cena LPG, która wyniesie 3,11 zł/l.

"Wzrost cen paliw w kraju to oczywiście efekt obserwowanych od początku lipca systematycznych wzrostów cen ropy naftowych i produktów naftowych, w szczególności diesla. Od początku lipca cena ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła blisko 20 USD/bbl (około 26 proc.), a diesla na europejskim rynku ARA 45 USD/bbl (36 proc.)" - zaznaczyli analitycy. 

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