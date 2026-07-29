Modernizują sieć dla rozwoju elektromobilności

PGE Dystrybucja podpisała kolejną umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Objęty wsparciem projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Oddziału Łódź na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy i stanowi kolejny etap przygotowania sieci do obsługi transportu niskoemisyjnego. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 339 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce

PGE Dystrybucja podpisała kolejną umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Objęty wsparciem projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Oddziału Łódź na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy i stanowi kolejny etap przygotowania sieci do obsługi transportu niskoemisyjnego. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 339 mln zł.

Elektryfikacja transportu, czyli te 6 mld zł, które NFOŚiGW docelowo ma wydać na ten cel, czyli 2 mld zł na sieci, 2 mld zł na ładowarki i 2 mld zł na samochody ciężarowe to jest ten kawałek rzeczywistości, który aktywnie chcemy zmieniać. Chcemy poprawić konkurencyjność polskich przewoźników, bo akurat w tym jesteśmy w Europie dobrzy. Dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych to jest też cegiełka w ulepszaniu sieci i pomocy podłączania punktów ładowania – powiedział Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Rozwijając sieć elektroenergetyczną PGE Dystrybucja tworzy warunki do powstawania nowych usług, rozwoju elektromobilności oraz realizacji inwestycji przez przedsiębiorców i samorządy. Dzięki wsparciu z Funduszu Modernizacyjnego możemy szybciej rozwijać sieć dystrybucyjną odpowiadającą na potrzeby użytkowników energii i nowoczesnego transportu – powiedział Jacek Drozd, Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja ds. Finansowych. - Naszym zadaniem jest przygotowanie infrastruktury elektroenergetycznej tak, aby rozwój rynku elektromobilności nie napotykał barier technicznych – dodał Jacek Drozd.

Inwestycja umożliwi rozwój infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnych stacji ładowania, wspierając rozwój elektromobilności oraz realizację europejskich i krajowych celów transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna jest jednym z najważniejszych priorytetów NFOŚiGW. Wspieramy inwestycje, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne, zwiększają konkurencyjność gospodarki i przygotowują Polskę na rozwój nowoczesnych technologii. Rozbudowa infrastruktury energetycznej jest niezbędnym elementem tego procesu – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

To kolejny projekt NFOŚiGW, w ramach którego PGE Dystrybucja pozyskała dofinansowanie. Spółka od kilku lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury energetycznej odpowiadającej na potrzeby klientów i wyzwania transformacji energetycznej. Obecnie w portfelu spółki znajduje się ponad 30 projektów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich, dla których łączna wartość pozyskanego dofinansowania przekracza 3 mld zł.

Równolegle Spółka aktywnie korzysta również z preferencyjnych instrumentów zwrotnych, w tym pożyczek wspierających realizację strategicznego programu inwestycyjnego, których wartość przekracza obecnie 11 mld zł. Pozyskane środki wspierają rozwój inteligentnej infrastruktury pomiarowej, magazynów energii, rozwiązań zwiększających cyfryzację i bezpieczeństwo pracy sieci, a także inwestycji umożliwiających rozwój elektromobilności oraz przyłączanie nowych źródeł energii odnawialnej.

Największą część portfela projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja przy współpracy z NFOŚiGW stanowią przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Siedem projektów dotyczących budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej dla przyłączania odnawialnych źródeł energii uzyskało dofinansowanie o wartości blisko 1,4 mld zł.

PGE Dystrybucja konsekwentnie buduje kompletny ekosystem transformacji energetycznej. Pozyskane środki wspierają jednocześnie rozwój OZE, inteligentnego opomiarowania, magazynów energii, cyfryzacji sieci oraz elektromobilności. Realizowane inwestycje przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej, poprawy jakości dostaw energii elektrycznej oraz tworzenia warunków dla dalszego rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.