PERN dba o zapasy i planuje budowę kolejnych zbiorników na paliwa

PERN planuje budowę czterech zbiorników w swoich bazach paliw, dwóch w Nowej Wsi Wielkiej i jednego w Dębogórzu, z przeznaczeniem na olej napędowy, oraz jednego w Rejowcu - do składowania benzyny. Spółka ogłosiła postępowanie na realizację inwestycji. Oferty można składać do 18 września tego roku.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

PERN planuje budowę czterech zbiorników w swoich bazach paliw, dwóch w Nowej Wsi Wielkiej i jednego w Dębogórzu, z przeznaczeniem na olej napędowy, oraz jednego w Rejowcu - do składowania benzyny. Spółka ogłosiła postępowanie na realizację inwestycji. Oferty można składać do 18 września tego roku.

Z informacji opublikowanych przez PERN wynika, że w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej (Kujawsko-pomorskie) mają powstać dwa zbiorniki o pojemności po 33 tys. metrów sześc., natomiast w bazie paliw w Dębogórzu (Pomorskie) jeden zbiornik o pojemności 50 tys. metrów sześc. W obu lokalizacjach nowe zbiorniki mają służyć do przechowywania oleju napędowego.

Z kolei w przypadku bazy paliw w Rejowcu (Wielkopolskie), jak podała spółka w dokumentacji zamówienia, chodzi o budowę zbiornika o pojemności 32 tys. metrów sześc. z przeznaczeniem na składowanie benzyny.

Inwestycje PERN

PERN, który od lat realizuje program inwestycyjny obejmujący rozbudowę infrastruktury magazynowej i logistycznej, w czerwcu tego roku ogłosił, że w ramach umowy podpisanej z Aramco Fuels Poland (AFP) do 2028 r. wybuduje cztery nowe zbiorniki w kilku swoich bazach, które zlokalizowane są na terenie całej Polski.

Spółka podkreśliła wtedy, że "dodatkowe pojemności magazynowe AFP w systemie PERN pozwolą lepiej planować operacje i zarządzać zapasami obowiązkowymi, zwiększą stabilność dostaw i poprawią odporność krajowego systemu paliwowego na zmiany popytu oraz zakłócenia logistyczne wynikające ze zmieniających się kierunków dostaw".

Prezes PERN Daniel Świętochowski zwrócił wówczas uwagę, że rozbudowa infrastruktury magazynowej spółki "zwiększy możliwości operacyjne systemu w sytuacji rosnącego znaczenia infrastruktury paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju".

W czerwcowej informacji o umowie zawartej z AFP PERN podał jednocześnie, że w trakcie projektowania jest w sumie siedem zbiorników o łącznej pojemności blisko 250 tys. metrów sześc., które mają powstać w różnych jego bazach w kraju. Spółka zapowiedziała przy tym, że jeszcze w tym roku planuje wyłonienie wykonawców do ich budowy.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w swoich bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.

W Polsce PERN zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19. bazami paliw, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,8 mln metrów sześc., a także 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc.