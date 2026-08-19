Energa-Operator otrzymała łącznie 347 mln zł dofinansowania na dwa projekty modernizacji i rozwoju sieci z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Energa-Operator otrzymała łącznie 347 mln zł dofinansowania na dwa projekty modernizacji i rozwoju sieci z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Wartość inwestycji to blisko 450 mln zł.

Jak podano, zawarte umowy między Energa-Operator a Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym (INiG-PIB), który pełni funkcję instytucji wdrażającej program FEnIKS, dotyczą projektów "Modernizacja i budowa 14 stacji elektroenergetycznych dla rozwoju inteligentnej sieci" oraz "Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia Energa-Operator S.A. O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE".

Dodano, że w ramach tych inwestycji wybudowanych zostanie ponad 75 kilometrów nowych linii średniego i wysokiego napięcia, a przeszło 53 kilometry sieci zostanie zmodernizowanych. Powstanie również pięć nowych głównych punktów zasilania (GPZ) - czyli kluczowych stacji transformujących napięcie wysokie na średnie. 12 istniejących takich obiektów zostanie przebudowanych.

"347 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS pozwoli nam przyspieszyć budowę nowoczesnej i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej na północy i w centrum Polski. Realizacja obu projektów zwiększy potencjał przyłączeniowy sieci, poprawi niezawodność dostaw energii oraz stworzy warunki do dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii, elektromobilności i lokalnych społeczności energetycznych" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Biniaś, wiceprezes Energa-Operator.

Dodał, że znacząca część inwestycji zostanie zrealizowana w mniejszych miastach i gminach, zapewniając im dostęp do nowoczesnej infrastruktury energetycznej.

Większy potencjał przyłączeniowy

Spółka podała, że realizacja obu projektów zwiększy potencjał przyłączeniowy, w tym dla źródeł OZE, o ponad 264 MWe, poprawi też niezawodność zasilania dla ponad 185 tysięcy odbiorców na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Projekty przyczynią się również do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia strat związanych z przesyłem energii.

Wraz z nowo zawartymi umowami łączna wysokość dofinansowanie przyznana Energa-Operator w ramach programu FEnIKS przekroczyła pół miliarda złotych.