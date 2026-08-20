Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 61,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 78,8 proc. W magazynach jest 696,27 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Polsce w magazynach mamy 32,95 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie sięga 89,4 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 61,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 78,8 proc. W magazynach jest 696,27 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Polsce w magazynach mamy 32,95 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie sięga 89,4 proc.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 50,1 proc., a średnia 5-letnia to 77,3 proc. We Francji to 64,5 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 83,4 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 80,1 proc., w Austrii 64,2 proc., a w Hiszpanii 73,5 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 42,5 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 71,7 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 65,7 proc., a Czesi w 66,2 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 32,95 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 89,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 91,7 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.