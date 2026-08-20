Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw - zapowiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Rachunki za prąd mamy jedne z najwyższych w Unii

Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw - zapowiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Domański odniósł się w środę w TVN24 do stwierdzenia prowadzącego, że ceny energii dla przedsiębiorców w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej.

- Już niedługo będziemy prezentować rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorców, szczególnie z sektorów energochłonnych - powiedział.

Dodał, że rząd prowadzi "największą transformację energetyczną od wielu lat".