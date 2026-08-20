Energetyka

Domański: Niedługo rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw

Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw - zapowiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Pap

20 sierpnia 2026, 07:12
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Rachunki za prąd mamy jedne z najwyższych w Unii

fot: Krystian Krawczyk

Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw - zapowiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Domański odniósł się w środę w TVN24 do stwierdzenia prowadzącego, że ceny energii dla przedsiębiorców w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. 

- Już niedługo będziemy prezentować rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorców, szczególnie z sektorów energochłonnych - powiedział.

Dodał, że rząd prowadzi "największą transformację energetyczną od wielu lat". 

- Inwestujemy dziesiątki miliardów złotych w to, aby prąd w Polsce był tańszy - zaznaczył szef resortu finansów.

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