Domański: Niedługo rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw
Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw - zapowiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
fot: Krystian Krawczyk
Rachunki za prąd mamy jedne z najwyższych w Unii
fot: Krystian Krawczyk
Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw - zapowiedział w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Domański odniósł się w środę w TVN24 do stwierdzenia prowadzącego, że ceny energii dla przedsiębiorców w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej.
- Już niedługo będziemy prezentować rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorców, szczególnie z sektorów energochłonnych - powiedział.
Dodał, że rząd prowadzi "największą transformację energetyczną od wielu lat".
- Inwestujemy dziesiątki miliardów złotych w to, aby prąd w Polsce był tańszy - zaznaczył szef resortu finansów.