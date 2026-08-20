Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Rząd będzie podejmować inicjatywy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, w tym Orlenu - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

"Z jednej strony mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zyskami wynikającymi z sytuacji w cieśnieniu Ormuz, ze spekulacją na rynku paliw. Beneficjentami są koncerny paliwowe, Orlen w części również. Nasza inicjatywa dotycząca +windfall tax+ została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy podejmowali różnego rodzaju jeszcze inicjatywy, żeby te nadzwyczajne zyski jednak zasiliły budżet państwa" - powiedział minister Balczun w TVP Info.

Orlen wypłaca także dywidendę

"Z drugiej strony Orlen też realizuje ogromny program inwestycyjny, którego celem jest rozwój firmy, budowa pozycji rynkowej, rozwój operacji za granicą" - powiedział Balczun.

Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych.

Na początku sierpnia minister finansów Andrzej Domański informował, że rząd może zrobić drugie podejście do opodatkowania koncernów paliwowych po decyzji prezydenta.