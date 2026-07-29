Kraj i Świat

Spółka chwali się ważną inwestycją i szuka prezesa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach informuje o postępach w budowie Parku Zielonej Energii. Spółka ogłosiła też rekrutację na prezesa zarządu.

Robert Passia

Robert Passia

29 lipca 2026, 10:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PEC Gliwice

Tak ma wyglądać Park Zielonej Energii w Gliwicach.

fot: PEC Gliwice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach informuje o postępach w budowie Parku Zielonej Energii. Spółka ogłosiła też rekrutację na prezesa zarządu.

Park Zielonej Energii ma być jedną z najważniejszych inwestycji dotyczących systemu ciepłowniczego i odnawialnych źródeł energii w woj. śląskim. W jego skład będą wchodzić blok energetyczny (kogeneracyjny), farma solarno-termiczna oraz magazyn ciepła. Prowadzące inwestycję Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach regularnie informuje o jej postępach, której zakończenie planowane jest na 2028 rok. Duże postępy osiągnięto ostatnio na budowie bloku energetycznego. 

Zakończono już montaż blisko 30-metrowej konstrukcji magazynu paliwa, a bryła budynku jest wyraźnie zarysowana – informuje PEC w Gliwicach.

Kształtu nabierają też powstające w Gliwicach magazyn ciepła i solarna farma termiczna. Istotny dla działania Parku Zielonej Energii ma być zwłaszcza ten drugi obiekt.

Po zakończeniu inwestycji będzie to największy tego typu obiekt w Polsce, stanowiący istotny element nowoczesnego i niskoemisyjnego systemu ciepłowniczego – podaje spółka.

PEC szuka prezesa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach ogłosiło też postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu. Kandydaci muszą wykazać się wykształceniem wyższym i co najmniej 5-letnim stażem pracy. Muszą też posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub dużą organizacją, w tym w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów transformacyjnych lub modernizacyjnych. Cenna będzie także znajomość zagadnień związanych z dekarbonizacją i rynkiem ciepłowniczym. 

Całe ogłoszenie można znaleźć TUTAJ. Obecnie funkcję prezesa zarządu PEC Gliwice pełni Krzysztof Szaliński, który objął stanowisko w 2021 roku.

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