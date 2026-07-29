Spółka chwali się ważną inwestycją i szuka prezesa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach informuje o postępach w budowie Parku Zielonej Energii. Spółka ogłosiła też rekrutację na prezesa zarządu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach informuje o postępach w budowie Parku Zielonej Energii. Spółka ogłosiła też rekrutację na prezesa zarządu.

Park Zielonej Energii ma być jedną z najważniejszych inwestycji dotyczących systemu ciepłowniczego i odnawialnych źródeł energii w woj. śląskim. W jego skład będą wchodzić blok energetyczny (kogeneracyjny), farma solarno-termiczna oraz magazyn ciepła. Prowadzące inwestycję Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach regularnie informuje o jej postępach, której zakończenie planowane jest na 2028 rok. Duże postępy osiągnięto ostatnio na budowie bloku energetycznego.

Zakończono już montaż blisko 30-metrowej konstrukcji magazynu paliwa, a bryła budynku jest wyraźnie zarysowana – informuje PEC w Gliwicach.

Kształtu nabierają też powstające w Gliwicach magazyn ciepła i solarna farma termiczna. Istotny dla działania Parku Zielonej Energii ma być zwłaszcza ten drugi obiekt.

Po zakończeniu inwestycji będzie to największy tego typu obiekt w Polsce, stanowiący istotny element nowoczesnego i niskoemisyjnego systemu ciepłowniczego – podaje spółka.

PEC szuka prezesa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach ogłosiło też postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu. Kandydaci muszą wykazać się wykształceniem wyższym i co najmniej 5-letnim stażem pracy. Muszą też posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub dużą organizacją, w tym w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów transformacyjnych lub modernizacyjnych. Cenna będzie także znajomość zagadnień związanych z dekarbonizacją i rynkiem ciepłowniczym.



Całe ogłoszenie można znaleźć TUTAJ. Obecnie funkcję prezesa zarządu PEC Gliwice pełni Krzysztof Szaliński, który objął stanowisko w 2021 roku.