Rozbudowa pojemności magazynów gazu ziemnego powinna stanowić jeden z najwyższych priorytetów państwa - wskazał Urząd Regulacji Energetyki. W ocenie URE, żeby ułatwić inwestycje należy doprowadzić do przejęcia magazynów przez operatora systemu.

Rozbudowa pojemności magazynów gazu ziemnego powinna stanowić jeden z najwyższych priorytetów państwa - wskazał Urząd Regulacji Energetyki. W ocenie URE, żeby ułatwić inwestycje należy doprowadzić do przejęcia magazynów przez operatora systemu.

Operatorem systemu magazynowania gazu jest Gas Storage Poland

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez URE w publikacji "Raport rynkowy - paliwa gazowe" za 2025 r., łączna pojemność podziemnych magazynów gazu (PMG) w Polsce sięga 3,31 mld m sześc., czyli 37,3 TWh. Operatorem systemu magazynowania gazu jest Gas Storage Poland, spółka należąca do Gaz-Systemu, podczas gdy właścicielem magazynów jest Orlen. Magazyny znajdują się w kawernach solnych - podziemnych przestrzeniach, z których wypłukano sól - oraz w miejscach, gdzie wcześniej były złoża gazu.

"Podziemne magazyny gazu, w szczególności magazyny kawernowe, stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w przypadku zakłóceń dostaw gazu z zagranicy. Istotne znaczenie ma również fakt, że w warunkach obserwowanego w ostatnich latach wzrostu maksymalnego dobowego poboru gazu, ich funkcjonowanie umożliwia bilansowanie krótkookresowych wahań popytu na gaz" - zaznaczono w raporcie.

Niekorzystny jest obecny model funkcjonowania operatora

URE ocenił, że z punktu widzenia inwestycji w nowe pojemności magazynowe niekorzystny jest obecny model funkcjonowania operatora systemu magazynowania. Gas Storage Poland nie jest właścicielem instalacji magazynowych, nie posiada koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i nie jest stroną umów użytkowania górniczego. Ogranicza to możliwości rozbudowy i budowy magazynów gazu przez spółkę.

"Konieczne jest zatem wyposażenie operatora systemu magazynowania gazu zarówno we własność PMG, jak i ww. koncesje i umowy, jako niezbędne narzędzia do realizacji nałożonych na niego obowiązków ustawowych" - wskazał Urząd.

URE uważa też, że konieczna jest zmiana obowiązującego modelu utrzymywania zapasów obowiązkowych - w szczególności przeniesienie tego obowiązku z podmiotów przywożących gaz do Polski na wyspecjalizowany podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa.

"Zmiana ta nie tylko poprawi warunki działania przedsiębiorstw energetycznych na rynku gazu, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa gazowego kraju, tworząc przy tym lepsze warunki do rozwoju rynku gazu w Polsce i osiągania z tego tytułu większych korzyści przez gospodarkę i państwo" - podkreślono.

W raporcie podano, że przez krajowy system przesyłowy przepłynęło w 2025 r. 271,2 TWh gazu. Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych poprzez sieć gazową wyniosła 205,8 TWh, co oznacza wzrost o 6,93 proc. w stosunku do 2024 r. W przypadku gospodarstw domowych sprzedaż wzrosła o 5,66 proc., natomiast w segmencie pozostałych odbiorców o 7,43 proc.

Gospodarstwa domowe odpowiadały w 2025 r. za 28,04 proc. wolumenu sprzedaży gazu

"Największy udział w zużyciu gazu odnotowano w sektorze przemysłu energochłonnego (29,81 proc.), co potwierdza istotne znaczenie gazu jako paliwa technologicznego w procesach przemysłowych. Istotny udział miał również sektor produkcji energii i ciepła (22,00 proc.), w którym gaz wykorzystywany jest zarówno do wytwarzania energii elektrycznej, jak i ciepła, w tym w instalacjach kogeneracyjnych" - podano także.

Sprzedaż gazu skroplonego (LNG) do odbiorców końcowych wyniosła w ubiegłym roku 2,77 TWh. Przemysł lekki i średni odpowiadał za 53,79 proc. całkowitego wolumenu sprzedaży LNG. Istotny udział odnotowano również w sektorze usług komercyjnych (21,36 proc.) oraz w sektorze produkcji energii i ciepła (12,18 proc.) .