Orlen zabezpiecza nawet jedną czwartą zapotrzebowania na ropę

Orlen zawarł z Equinorem trzyletnią umowę na dostawy ropy ze złoża Johan Sverdrup na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy rozpoczną się we wrześniu, a zakontraktowany wolumen może sięgnąć ponad 9 mln ton rocznie, co odpowiada nawet jednej czwartej rocznego zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę. Surowiec będzie trafiał do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw w regionie.

Orlen zawarł z Equinorem trzyletnią umowę na dostawy ropy ze złoża Johan Sverdrup na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy rozpoczną się we wrześniu, a zakontraktowany wolumen może sięgnąć ponad 9 mln ton rocznie, co odpowiada nawet jednej czwartej rocznego zapotrzebowania Grupy Orlen na ropę. Surowiec będzie trafiał do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw w regionie.

– Bezpieczna przyszłość zaczyna się od decyzji podejmowanych z wyprzedzeniem. Dlatego wzmacniamy dostęp Grupy Orlen do stabilnych źródeł ropy z Norwegii, które mogą odpowiadać nawet za jedną czwartą naszego rocznego zapotrzebowania. Equinor jest dla nas wiarygodnym partnerem, z którym budujemy relacje oparte na wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ta umowa to konkretna odpowiedź na niestabilność globalnych rynków i dowód, że odporność sektora energii tworzy się poprzez długoterminową współpracę z partnerami, którzy dają przewidywalność dostaw i najwyższe standardy działania – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

– To porozumienie pokazuje, jak istotną rolę odgrywają dostawy energii z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Cieszymy się, że dzięki umowie na dostawy ropy do rafinerii Orlenu w Polsce, Litwie i Czechach wzmacniamy naszą współpracę z firmą – mówi Irene Rummelhoff, wiceprezes wykonawcza ds. marketingu, midstream i przetwarzania Equinor.

Nowa umowa rozwija dotychczasową współpracę Orlenu i spółki Equinor, wzmacniając stabilność dostaw ropy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Dzięki kontraktowi Grupa Orlen zwiększa udział surowca z przewidywalnego, norweskiego kierunku, co ma szczególne znaczenie w warunkach podwyższonej zmienności na globalnym rynku ropy.

Umowa została skonstruowana tak, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby Grupy Orlen. W zależności od zapotrzebowania, roczne dostawy mogą wynieść od blisko 5 mln ton do ponad 9 mln ton ropy. Oznacza to, że kontrakt nie tylko zabezpiecza znaczącą część potrzeb surowcowych Grupy, ale także daje możliwość dostosowywania skali dostaw do sytuacji rynkowej i operacyjnej rafinerii.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Podstawę dostaw w ramach kontraktu będzie stanowiła ropa Johan Sverdrup. Pochodzi ona z jednego z największych złóż naftowych na świecie, które odpowiada za około jedną trzecią całej produkcji norweskiej ropy. Jednocześnie Johan Sverdrup należy do złóż, na których wydobycie prowadzone jest przy znacznym ograniczeniu emisji CO2, dzięki zasilaniu platform energią elektryczną z lądu, pochodzącą głównie z odnawialnych źródeł energii.

Umowa przewiduje również możliwość dostaw innych gatunków rop, wydobywanych ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy z Norwegii wpisują się w strategię Orlenu polegającą na wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu poprzez dywersyfikację kierunków dostaw oraz współpracę ze stabilnymi, wiarygodnymi partnerami. Znaczenie długoterminowych kontraktów z przewidywalnych kierunków dostaw rośnie szczególnie w warunkach podwyższonej zmienności na globalnych rynkach ropy i napięć geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo szlaków transportowych.

Współpraca Orlenu i firmy Equinor obejmuje już m.in. działalność wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz projekty związane z rozwiązaniami niskoemisyjnymi. Nowy kontrakt na dostawy ropy wzmacnia ten wymiar partnerstwa, łącząc bezpieczeństwo dostaw, stabilność operacyjną i większą odporność łańcucha dostaw Grupy Orlen.