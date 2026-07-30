Gaz tańszy, a magazyny pełniejsze

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 56,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 72,2 proc. Ceny gazu w Europie nieznacznie spadają w czwartek, a inwestorzy oceniają doniesienia na temat najnowszych ataków na Bliskim Wschodzie. Powoli rosną europejskie zapasy gazu - informują maklerzy.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 56,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 72,2 proc. Ceny gazu w Europie nieznacznie spadają w czwartek, a inwestorzy oceniają doniesienia na temat najnowszych ataków na Bliskim Wschodzie. Powoli rosną europejskie zapasy gazu - informują maklerzy.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 56,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 72,2 proc. W magazynach znajduje się obecnie 634,61 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Mniej niż wieloletnia średnia

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 46,4 proc., a średnia 5-letnia to 70,4 proc. We Francji to 55,4 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 73,5 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 74,8 proc., w Austrii 60,0 proc., a w Hiszpanii 72,3 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 36,1 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 65,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 59,8 proc., a Czesi w 59,6 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 30,96 TWh tego paliwa

Ich zapełnienie wynosi 84,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 85,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Ceny gazu w Europie nieznacznie spadają w czwartek, a inwestorzy oceniają doniesienia na temat najnowszych ataków na Bliskim Wschodzie. Powoli rosną europejskie zapasy gazu - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 60,03 euro za MWh, niżej o 0,6 proc., ale blisko najwyższego poziomu od początku wojny USA-Iran.

Inwestorzy oceniają doniesienia na temat najnowszej fali ataków na Bliskim Wschodzie.

Zmasowana fala uderzeń

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o przeprowadzeniu w nocy ze środy na czwartek "zmasowanej fali uderzeń" na cele w Iranie.

Waszyngton określił je jako potężną odpowiedź na przeprowadzone dzień wcześniej ataki rakietowe na amerykańskie siły w regionie.

"Siły CENTCOM uderzyły w dziesiątki celów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w Iranie, w tym centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nabrzeżne systemy obserwacyjne" - podało dowództwo w komunikacie.

Uderzenia miały na celu dalsze zmniejszenie zagrożeń dla sił amerykańskich, żeglugi handlowej i sąsiednich krajów Zatoki.

Działania te poprzedziła zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który mówił w środę: "uderzymy w nich bardzo mocno, ponieważ teraz nasza kolej. Oni wiedzą, że to nadchodzi".