Walcownia Blach Batory inwestuje 70 mln złotych

Nakładem 70 mln złotych Walcownia Blach Batory planuje wejść w segment produkcji blach o podwyższonej twardości. Będą produkowane w nowej technologii pomijającej obróbkę cieplną, co znacznie zmniejszy energochłonność procesu, a w konsekwencji zwiększy marże zakładu. Inwestycja potrwa do końca 2027 r.

Nakładem 70 mln złotych Walcownia Blach Batory planuje wejść w segment produkcji blach o podwyższonej twardości. Będą produkowane w nowej technologii pomijającej obróbkę cieplną, co znacznie zmniejszy energochłonność procesu, a w konsekwencji zwiększy marże zakładu. Inwestycja potrwa do końca 2027 r.

- W zakładzie rozpoczął się już montaż podstawowych urządzeń, które będą zasilały nowobudowany zbijacz zgorzeliny wstępny i wtórny, którego ciśnienie robocze będzie wynosiło min. 200 BAR oraz urządzenia do przyspieszonego chłodzenia. Równolegle prowadzone są prace ziemne i instalacyjne, a na teren inwestycji trafiły już m.in. pompy, zbiorniki i filtry - informuje spółka.

Projekt, finansowany ze środków Funduszu Reprywatyzacji, ma umożliwić Walcowni Blach Batory (WBB) rozszerzenie oferty o blachy o podwyższonej twardości. To ważny krok technologiczny dla spółki, ponieważ zakładane parametry blach mają być uzyskiwane bezpośrednio w procesie walcowania, dzięki zastosowaniu technologii przyspieszonego, kontrolowanego chłodzenia.

W praktyce oznacza to, że WBB chce wykorzystać ciepło z blach po zakończeniu procesu walcowania i precyzyjnie sterować procesem ich chłodzenia. To istotna różnica wobec tradycyjnych metod produkcji blach trudnościeralnych, w których często konieczna jest dodatkowa, kosztowna obróbka cieplna prowadzona w piecu hartowniczym i piecu do odpuszczania. Nowe rozwiązanie ma więc nie tylko zwiększyć możliwości technologiczne zakładu, ale również poprawić efektywność energetyczną produkcji

i obniżyć jej koszty.

– Dla Walcowni Blach Batory to inwestycja o bardzo praktycznym znaczeniu. Nie mówimy wyłącznie o modernizacji urządzeń, ale o wejściu w segment produktów o wyższej wartości dodanej. Chcemy produkować blachy o podwyższonej twardości w sposób bardziej efektywny, wykorzystując ciepło procesu walcowania i nowoczesny system sterowania. Dzięki temu możemy zaoferować klientom produkt trwały, dobrej jakości i konkurencyjny cenowo, m.in. dla branży maszynowej – mówi Tomasz Langier, prezes Walcowni Blach Batory.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania

Pierwsze obejmuje zakup i zabudowę nowoczesnego zbijacza zgorzeliny wraz z urządzeniami i technologią do przyspieszonego chłodzenia. Drugie dotyczy instalacji nowoczesnej prostarki, która pozwoli na prostowanie blach o grubości do 40 mm w pełnym asortymencie wymiarowym tj. do szerokości 3850 mm. Trzecim elementem projektu jest modernizacja systemu sterowania walcarką oraz doposażenie linii technologicznej w nowoczesne urządzenia pomiarowe, w tym systemy kontroli grubości i szerokości blach. Inwestycja ma przełożyć się nie tylko na możliwość produkcji nowego asortymentu, ale również na poprawę jakości całej oferty WBB. Szczególne znaczenie będzie miała poprawa płaskości blach oraz jakości ich powierzchni. To parametry istotne dla klientów przemysłowych, ponieważ mogą ograniczyć koszty dalszej obróbki i wykończenia produktów.

O skali inwestycji dobrze opowiadają konkretne liczby. Wykopy pod nowe fundamenty mogłyby pomieścić niewielki dom, a w ramach prac ułożonych zostanie około 15 kilometrów kabli elektrycznych – czyli mniej więcej tyle, ile wynosi trasa z centrum Katowic do centrum Chorzowa i z powrotem. To pokazuje, że w Walcowni Blach Batory nie chodzi o prostą wymianę pojedynczego urządzenia, ale o kompleksową zmianę technologiczną, która ma przełożyć się na jakość, efektywność i nowe możliwości produkcyjne zakładu.