Polski elektryk z Jaworzna w 2029 roku. Są nowe informacje

Polski samochód elektryczny ma wyjechać z fabryki w Jaworznie w 2029 roku – powtórzył prezes ElectroMobility Poland. Przekazał też nowe informacje o inwestycji.

Polski samochód elektryczny ma wyjechać z fabryki w Jaworznie w 2029 roku – powtórzył prezes ElectroMobility Poland. Przekazał też nowe informacje o inwestycji.

Temat polskiego samochodu elektrycznego pojawił się w ostatniego czasie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Rozproszonej, Elektromobilności i Innowacji. O jego przebiegu informuje Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

W czasie posiedzenia mówiono o planach spółki ElectroMobility Poland, która ogłosiła w tym roku partnerstwo z tajwańskim koncernem Foxconn w sprawie budowy hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie. Jak zapowiedziała Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, umowa inwestycyjna między stronami zostanie podpisana jesienią. Kolejnym krokiem będzie budowa fabryki w Jaworznie. Powtórzono też termin wyjazdu polskiego samochodu elektrycznego z jaworznickiego zakładu. Według prezesa ElectroMobility Poland Cypriana Gronkiewicza, ma to mieć miejsce w 2029 roku.

Polski elektryk na polskich komponentach?

Gronkiewicz dodał, że 70% komponentów wykorzystywanych w budowie samochodu ma pochodzić z Polski lub Europy. W długiej perspektywie ma to być nawet 80 proc.

- Mamy stopniowe odejście od samochodów spalinowych w kierunku elektrycznych i transformację energetyczną. Wiemy, że polscy dostawcy, którzy dostarczają komponenty dla samochodów spalinowych również muszą przejść transformację. Komponentów w samochodzie elektrycznym jest ok. 20-25 proc mniej. Szansa jest też stawiana przed dostawcami, bo będziemy chcieli budować łańcuch dostaw wraz z dostawcami Polski i Europy.

Prezes EMP zapowiedział, że w zakładzie w Jaworznie będzie odbywał się montaż samochodów i baterii. Ma się tam też znajdować spawalnia i lakiernia.

Nie jest jeszcze znana nazwa polskiego elektryka, który będzie produkowany w Jaworznie. Wiadomo, że nie będzie to już Izera. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział w maju, że zostanie ogłoszony konkurs na nową nazwę.