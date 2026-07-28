Gospodarka

Skarbówka zabezpieczyła ponad 47 tys. sztuk nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przejęli 47 tys. sztuk nielegalnych papierosów na terenie Dąbrowy Górniczej i Katowic. Miały trafić na czarny rynek. Wartość uszczuplenia z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosła blisko 90 tys. zł.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 lipca 2026, 08:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KAS

W ostatnich dniach funkcjonariusze śląskiej KAS przeprowadzili skuteczne działania na terenie Dąbrowy Górniczej oraz Katowic

fot: KAS

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przejęli 47 tys. sztuk nielegalnych papierosów na terenie Dąbrowy Górniczej i Katowic. Miały trafić na czarny rynek. Wartość uszczuplenia z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosła blisko 90 tys. zł.

Funkcjonariusze śląskiej KAS, podejrzewając handel wyrobami tytoniowymi bez akcyzy, skontrolowali sklep zoologiczny na terenie Dąbrowy Górniczej. Na miejscu zauważyli kobietę, która wychodziła z lokalu z charakterystycznym kartonem, po czym ukryła go w sąsiednim pomieszczeniu z szyldem „Usługi dentystyczne". Mundurowi natychmiast wkroczyli do akcji. W samym sklepie zoologicznym zabezpieczyli 400 sztuk nielegalnych papierosów. Kolejne 29 200 sztuk znaleźli w pomieszczeniu obok, a następne 5 200 sztuk w miejscu zamieszkania kobiety.

Kolejne działania funkcjonariusze śląskiej KAS przeprowadzili na jednym z targowisk w Katowicach. Tutaj w ich ręce trafiło ponad 13 000 sztuk papierosów oraz kilogram tytoniu. Na miejscu została zatrzymana kobieta, właścicielka jednego ze stoisk.

W obu sprawach kobiety usłyszały zarzut paserstwa akcyzowego. Łączna wartość uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosła blisko 90 tys. zł.

Śląska KAS przypomina, że posiadanie, przechowywanie oraz obrót wyrobami akcyzowymi bez wymaganych znaków akcyzy stanowi naruszenie przepisów, za które grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.

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