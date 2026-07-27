Jak czytamy w raporcie, produkcja stali surowej w czerwcu wzrosła o 1,7 proc. porównując rok do roku. To pierwszy taki wzrost odnotowany w poprzednich miesiącach. Dla porównania, w marcu spadek rok do roku wyniósł 4,2 proc. Można więc mówić o niewielkim odwróceniu trendu. W czerwcu produkcja stali surowej w 70 krajach wyniosła 155,7 miliona ton.

Stalowy hegemon bez zmian

Nie ma zaskoczeń, jeśli chodzi o pozycję lidera w produkcji stali. Największym producentem pozostają Chiny z wynikiem 83,7 miliona ton, choć wysokie dynamiki wzrostu zanotowały m.in. Turcja czy Wietnam, odpowiednio o 14,7 i 27,5 proc.



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W czerwcowych danych zwraca uwagę sytuacja Afryki. Na tym kontynencie zanotowano bardzo silny wzrost produkcji stali, który wyniósł 20 proc. Niewielki wzrost (o 4,6 proc.) został odnotowany w krajach Unii Europejskiej, a spadek o 2,2 proc. w Ukrainie i Rosji.

Czerwcowe dane dają więc niewielkie powody do optymizmu, ale jeszcze za wcześnie, by mówić o pozytywnym trendzie. Więcej wniosków powinien przynieść raport o produkcji stali za trzeci kwartał tego roku.