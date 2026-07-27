Cele są proste: modernizacja zakładów i mniejsze zużycie energii

ArcelorMittal Poland podsumował swoje działania w 2025 roku. Firma wyprodukowała ponad 3 mln ton stali i blisko 3 mln ton koksu. Cały czas pracowała także nad poprawą efektywności energetycznej. Dzięki licznym projektom spółka ograniczyła zużycie energii elektrycznej o 11 278,61 MWh rocznie – to tyle, ile przez 12 miesięcy zużywa 4900 gospodarstw domowych.

ArcelorMittal Poland podsumował swoje działania w 2025 roku. Firma wyprodukowała ponad 3 mln ton stali i blisko 3 mln ton koksu. Cały czas pracowała także nad poprawą efektywności energetycznej. Dzięki licznym projektom spółka ograniczyła zużycie energii elektrycznej o 11 278,61 MWh rocznie – to tyle, ile przez 12 miesięcy zużywa 4900 gospodarstw domowych.

Od początku obecności w Polsce, czyli od 2004 roku, ArcelorMittal Poland konsekwentnie modernizuje swoje zakłady i ogranicza swój wpływ na środowisko. W tym czasie firma zredukowała m.in. emisję pyłów o 92 proc., a zużycie energii o 40 proc.

Co ze stalą i koksem?

W 2025 roku ArcelorMittal Poland wyprodukował 3 174 677 ton stali oraz 2 867 460 ton koksu. Firma konsekwentnie realizuje projekty zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające wpływ na środowisko. Dzięki inwestycjom wdrożonym w ubiegłym roku zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o ponad 11 tys. MWh rocznie. Ponadto w 2025 roku 30 proc. energii zakupionej przez ArcelorMittal Poland z rynku pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Spółka wciąż pozostaje jednym z ważnych podatników i pracodawców w regionach, w których prowadzi swoją działalność. W 2025 roku odprowadziła 576 tys. zł podatku dochodowego od osób prawnych, ponad 2,1 mln zł z tytułu akcyzy na energię elektryczną, wyroby gazowe i węglowe oraz ponad 182 mln zł podatku od nieruchomości. Blisko 45 mln zł pochłonęły opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, a opłaty za korzystanie ze środowiska, obejmujące m.in. emisje do powietrza, pobór wody, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów – kolejne 25,5 mln zł.

Sąsiedzkie wsparcie to coś więcej niż obowiązek

Od ponad dwóch dekad ArcelorMittal Poland angażuje się w rozwój społeczności lokalnych wokół swoich zakładów. W 2025 roku firma przeznaczyła na działania społeczne ponad 901 tys. zł, wspierając inicjatywy edukacyjne, sportowe, społeczne i charytatywne.