Wykorzystanie mocy produkcyjnych w lipcu w przemyśle wyniosło 78,7 proc., wobec 77,7 proc. przed rokiem - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w lipcu w przemyśle wyniosło 78,7 proc., wobec 77,7 proc. przed rokiem - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS poinformował, że najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym zgłaszają podmioty zajmujące się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a także producenci wyrobów farmaceutycznych, odzieży oraz pozostałego sprzętu transportowego, a najniższe - producenci metali oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych.

W bieżącym miesiącu wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 83,9 proc., podczas gdy przed rokiem było to 82,7 proc.