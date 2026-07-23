Rośnie liczba elektryków. 600 proc. zeroemisyjnych autobusów więcej

Pod koniec czerwca w Polsce było zarejestrowanych prawie 155 tys. osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych – podaje Licznik Elektromobilności. Mocno wzrosła liczba ekologicznych autobusów.

Pod koniec czerwca w Polsce było zarejestrowanych prawie 155 tys. osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych – podaje Licznik Elektromobilności. Mocno wzrosła liczba ekologicznych autobusów.

W pierwszej połowie tego roku liczba elektryków zwiększyła się o 22 737 sztuk. Było ich o 22 proc. więcej niż w tym samym czasie poprzedniego roku. Zwraca uwagę zwłaszcza liczba rejestracji bateryjnych autobusów elektrycznych (BEV). Pod koniec ubiegłego miesiąca ich liczba wrosła do ponad 2,6 tys. sztuk. Był to wzrost o ponad 600 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku.

Świetny rezultat osiągnął sektor zeroemisyjnego transportu ciężkiego. Do samorządów systematycznie dostarczane są autobusy objęte dofinansowaniem z programu „Zielony Transport Publiczny” oraz z funduszy unijnych. To poskutkowało wzrostem rejestracji e-busów bateryjnych aż o ponad 600 proc. rok do roku. Liczba takich pojazdów w pierwszym półroczu wzrosła o 715 szt. To ponad dwa razy więcej niż w całym 2025 roku – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności

Jak czytamy w raporcie, liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła pod koniec czerwca prawie 14 tys. sztuk. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec czerwca przekroczyła 31 tys. Po drogach jeździ też coraz więcej osobowych i dostawczych aut hybrydowych. Ich liczba przekroczyła już 1 mln 400 tys. sztuk.

Wraz z liczbą pojazdów elektrycznych, rozwija się też infrastruktura. Pod koniec czerwca w Polsce funkcjonowało ponad 12 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania elektryków.