Gospodarka

Huta chwali się nowymi szynami, odpornymi na ekstremalne temperatury

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland trwają prace nad wdrożeniem nowego gatunku szyn! R400HT to najbardziej zaawansowany gatunek szyn kolejowych przewidziany przez normy europejskie. Produkt o najwyższej twardości i odporności na zużycie jest przeznaczony do eksploatacji w ekstremalnych warunkach.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

23 lipca 2026, 13:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce

fot: Maciej Dorosiński

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland trwają prace nad wdrożeniem nowego gatunku szyn! R400HT to najbardziej zaawansowany gatunek szyn kolejowych przewidziany przez normy europejskie. Produkt o najwyższej twardości i odporności na zużycie jest przeznaczony do eksploatacji w ekstremalnych warunkach.

Spółka podkreśla, że na nowy gatunek szyn czekają klienci nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z najbardziej wymagających eksploatacyjnie rynków. 

Na rynkach takich jak Skandynawia czy Kanada infrastruktura kolejowa pracuje przy bardzo niskich temperaturach i dużych obciążeniach - informuje spółka.. 

Polski oddział chce rozwijać nowy gatunek szyn także na potrzeby kopalni ArcelorMittal w Quebec w Kanadzie, gdzie produkty muszą być odporne na ekstremalnie trudne warunki eksploatacji zarówno pod względem obciążenia (transport rudy) jak i warunków - temperatury sięgają tam -40 st. C. 

Powiązane tematy:

hutnictwo arcelormittal szyny kolej gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Transport

Rośnie liczba elektryków. 600 proc. zeroemisyjnych autobusów więcej

Pod koniec czerwca w Polsce było zarejestrowanych prawie 155 tys. osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych – podaje Licznik Elektromobilności. Mocno wzrosła liczba ekologicznych autobusów. 

Produkcja

Nasza gospodarka odporna na negatywne czynniki geopolityczne? Tak twierdzą analitycy

W II kwartale koniunktura w Polsce okazała się korzystna, a gospodarka odporna na negatywne czynniki geopolityczne - ocenili analitycy ING, podkreślając dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej. Ich zdaniem wzrost gospodarczy w tym roku sięgnie 3,4-proc., choć może być wyższy.

Branża zbrojeniowa

Szukasz pracy? Jelcz przyjmuje do fabryki w Raciborzu

Fabryka Jelcza, która powstaje na terenie po Rafako w Raciborzu, rekrutuje pracowników. Pracę znajdą osoby o różnych specjalizacjach.

Produkcja

FPE z Będzina z dużym kontraktem dla PSE. W grze setki milionów i tysiące kilometrów sieci

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie wchodzi w nowy etap rozwoju. Spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na dostawy przewodów dla linii najwyższych napięć – poinformowała w środę, 22 lipca 2026 r., ARP. Kontrakt wpisuje się w największy w historii program inwestycyjny operatora systemu przesyłowego w Polsce.