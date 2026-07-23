Huta chwali się nowymi szynami, odpornymi na ekstremalne temperatury

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland trwają prace nad wdrożeniem nowego gatunku szyn! R400HT to najbardziej zaawansowany gatunek szyn kolejowych przewidziany przez normy europejskie. Produkt o najwyższej twardości i odporności na zużycie jest przeznaczony do eksploatacji w ekstremalnych warunkach.

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland trwają prace nad wdrożeniem nowego gatunku szyn! R400HT to najbardziej zaawansowany gatunek szyn kolejowych przewidziany przez normy europejskie. Produkt o najwyższej twardości i odporności na zużycie jest przeznaczony do eksploatacji w ekstremalnych warunkach.

Spółka podkreśla, że na nowy gatunek szyn czekają klienci nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z najbardziej wymagających eksploatacyjnie rynków.

Na rynkach takich jak Skandynawia czy Kanada infrastruktura kolejowa pracuje przy bardzo niskich temperaturach i dużych obciążeniach - informuje spółka..

Polski oddział chce rozwijać nowy gatunek szyn także na potrzeby kopalni ArcelorMittal w Quebec w Kanadzie, gdzie produkty muszą być odporne na ekstremalnie trudne warunki eksploatacji zarówno pod względem obciążenia (transport rudy) jak i warunków - temperatury sięgają tam -40 st. C.