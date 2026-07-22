Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie wchodzi w nowy etap rozwoju. Spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na dostawy przewodów dla linii najwyższych napięć – poinformowała w środę, 22 lipca 2026 r., ARP. Kontrakt wpisuje się w największy w historii program inwestycyjny operatora systemu przesyłowego w Polsce.

Spółka FPE z Będzina z dużym kontraktem dla PSE

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie wchodzi w nowy etap rozwoju. Spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na dostawy przewodów dla linii najwyższych napięć – poinformowała w środę, 22 lipca 2026 r., ARP. Kontrakt wpisuje się w największy w historii program inwestycyjny operatora systemu przesyłowego w Polsce.

Wieloletni kontrakt z PSE

Umowa obejmuje dostawy przewodów fazowych do budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej w latach 2026–2031. Łączna długość zakontraktowanych przewodów przekroczy 13 tys. kilometrów, a wartość umowy wynosi ponad 362 mln zł netto (445 mln zł brutto). FPE S.A. została wybrana jako jeden z dwóch kluczowych dostawców w postępowaniu publicznym.

- Transformacja energetyczna potrzebuje nie tylko odważnych decyzji, ale przede wszystkim niezawodnego krwioobiegu. Umowa ramowa zawarta z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi to dla Fabryki Przewodów Energetycznych coś więcej niż kontrakt biznesowy. To dowód zaufania i potwierdzenie, że polski przemysł posiada kompetencje, by udźwignąć ciężar modernizacji strategicznej infrastruktury kraju. Nie tylko jesteśmy w stanie dostarczyć przewody – jesteśmy w stanie dostarczyć pewność, że energia jutra popłynie bezpiecznie – podkreśla Agnieszka Rupniewska, prezes FPE S.A.

Kontrakt ma charakter ramowy, co oznacza, że szczegółowy zakres dostaw będzie określany sukcesywnie w zamówieniach składanych przez PSE w trakcie jego obowiązywania. Już dziś jednak wiadomo, że umowa stanie się istotnym impulsem rozwojowym dla będzińskiej spółki.

Plany zwiększenia produkcji w FPE

FPE planuje zwiększenie produkcji przewodów miedzianych i aluminiowych o około 70 proc. do 2027 roku. Obecny portfel zamówień na ten rok odpowiada poziomowi produkcji realizowanemu w poprzednich latach, a udział w kolejnych przetargach ma dodatkowo wzmocnić dynamikę wzrostu.

Rozwój działalności będzie wymagał rozbudowy mocy produkcyjnych zakładu w Będzinie. Wśród analizowanych scenariuszy finansowania inwestycji znajduje się dokapitalizowanie spółki przez ARP. W 2025 roku Agencja przekazała już na ten cel 34,5 mln zł.

Obecnie ARP posiada 79,2 proc. akcji FPE, natomiast pozostałe 20,8 proc. należy do Skarbu Państwa. Trwają analizy dotyczące ewentualnego wniesienia tych udziałów do Agencji.

Udział FPE w strategicznych inwestycjach PSE

Podpisana umowa wzmacnia pozycję Fabryki Przewodów Energetycznych jako jednego z kluczowych dostawców dla krajowego systemu przesyłowego. Produkty spółki zostaną wykorzystane w dziewięciu strategicznych inwestycjach PSE, m.in.:

budowa linii 400 kV: nowa stacja w rejonie Trójmiasta – nacięcie linii Grudziądz Węgrowo – Jasiniec,

modernizacja linii 400 kV: Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki,

budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Biebrowo przy Elektrowni Jądrowej do nowej stacji w rejonie Trójmiasta,

budowa linii 400 kV: Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo.

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie należy do najstarszych zakładów polskiego przemysłu kablowego. Początki jej działalności sięgają 1928 roku, a obecna specjalizacja obejmuje przede wszystkim wyroby z miedzi i aluminium dla zastosowań energetycznych, kolejowych oraz przemysłowych.