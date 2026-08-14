Zamienią węgiel na biomasę. Transformacja energetyczna polskiej chemii

Qemetica, międzynarodowa grupa przemysłowa z polskim kapitałem, rozpoczęła realizację kluczowej inwestycji w ramach transformacji energetycznej swojego zakładu sodowego w Inowrocławiu. Spółka podpisała umowę na konwersję kotła węglowego na biomasę o wartości prawie 300 mln zł z konsorcjum Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe i Sumitomo SHI FW.

Qemetica, międzynarodowa grupa przemysłowa z polskim kapitałem, rozpoczęła realizację kluczowej inwestycji w ramach transformacji energetycznej swojego zakładu sodowego w Inowrocławiu. Spółka podpisała umowę na konwersję kotła węglowego na biomasę o wartości prawie 300 mln zł z konsorcjum Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe i Sumitomo SHI FW.

Inwestycja za 300 mln zł w dekarbonizację

Wartość kontraktu wyniesie 299,99 mln zł. Projekt zakłada przebudowę działającego w zakładowej elektrociepłowni kotła węglowego na kocioł zasilany w 100% biomasą, którego podstawowym paliwem będzie zrębka drzewna. Zmodernizowany kocioł będzie wytwarzał parę technologiczną na potrzeby zakładu w Inowrocławiu.

– Aby skutecznie konkurować na globalnych rynkach, musimy modernizować nasze zakłady, ograniczać zależność od paliw kopalnych i budować stabilne, efektywne kosztowo źródła energii. Dlatego w transformację naszego najbardziej energochłonnego biznesu sodowego inwestujemy około 2 mld zł – mówi Kamil Majczak, prezes Grupy QEMETICA.

Inwestycja pozwoli ograniczyć zużycie węgla o około 100 tys. ton rocznie – to równowartość około 1500 wagonów pełnych węgla, które każdego roku nie trafią do kotła. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji CO2 o około 200 tys. ton rocznie.

Projekt pn. „Konwersja kotła węglowego na kocioł opalany biomasą wraz z układem gospodarki paliwem biomasowym” uzyskał dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego. Wsparcie NFOŚiGW w wysokości blisko 100 mln złotych stanowi najwyższą dotację w historii Qemetiki.

Harmonogram prac: start w 2026, uruchomienie w 2028

Za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji będzie odpowiedzialne konsorcjum Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. i SFW (Sumitomo SHI FW). Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w 2026 roku, a uruchomienie kotła planowane jest na drugą połowę 2028 roku, w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie całości prac niezbędnych do realizacji inwestycji w formule „pod klucz”, w tym dostaw, usług, robót budowlanych, montażu, rozruchu oraz uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych.

– Z satysfakcją rozpoczynamy realizację projektu konwersji kotła węglowego na kocioł opalany biomasą, który stanowi istotny element transformacji energetycznej polskiego przemysłu. Dla MZRP to potwierdzenie, że nasze duże doświadczenie w realizacji złożonych projektów energetycznych pozwala nam skutecznie wspierać klientów w osiąganiu ich ambitnych celów związanych z transformacją i zrównoważonym rozwojem – powiedział Marcin Grzanka, prezes MZRP S.A.

Nowa infrastruktura do obsługi biomasy

Integralną częścią projektu jest budowa kompletnej infrastruktury do przyjmowania, magazynowania i transportowania biomasy. Powstaną m.in. stacje rozładunku samochodów ciężarowych oraz wagonów kolejowych, instalacje separacji metali i elementów ponadgabarytowych, podajniki, silosy magazynowe oraz estakada transportująca paliwo do kotła. Całość zostanie wyposażona w odpowiednie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

– Połączenie kompetencji SFW w technologiach dekarbonizacji z doświadczeniem Grupy Mostostal Zabrze w realizacji projektów budowlanych pozwala nam wspierać QEMETIKĘ w osiąganiu jej celów zrównoważonego rozwoju i ograniczaniu wpływu na środowisko – zaznaczył Mats Ohls, SVP, Global Services, SFW.

2 mld zł na transformację biznesu sodowego

Inwestycja w konwersję kotła jest jednym z filarów szerszej transformacji energetycznej Qemetica, która w modernizację swojego najbardziej energochłonnego biznesu sodowego inwestuje około 2 mld zł. Główną osią transformacji jest budowa największej w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów (WtE), która będzie dostarczać ponad jedną trzecią energii potrzebnej do funkcjonowania zakładu sodowego.

W połączeniu z instalacją termicznego przekształcania odpadów projekt stworzy nową podstawę energetyczną zakładu w Inowrocławiu, ograniczając emisje i wzmacniając konkurencyjność produkcji na kolejne lata.