Trudniej będzie sprzedać auto? Są nowe przepisy

Weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące samochodów, które zostały wycofane z eksploatacji. Będziemy musieli udowodnić, że pojazd, który chcemy sprzedać lub przekazać jest sprawny.

Weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące samochodów, które zostały wycofane z eksploatacji. Będziemy musieli udowodnić, że pojazd, który chcemy sprzedać lub przekazać jest sprawny.

Podstawowym dowodem sprawności ma być świadectwo zdatności do ruchu drogowego. W Polsce takiemu dokumentowi odpowiada aktualne badanie techniczne. Jeśli sprzedający nie posiada ważnego badania, auto czeka specjalna ocena, którą przeprowadzi niezależny rzeczoznawca.

Ocena będzie prowadzona metodą "kaskadową" - od kryteriów wiążących do orientacyjnych. Wystarczy, że pojazd spełni jedno kryterium wiążące, by zostać uznanym za pojazd wycofany z eksploatacji i nie będzie mógł zostać sprzedany jako używany. Jeśli kryteria wiążące nie zostaną spełnione, należy sprawdzić kryteria orientacyjne.

Jeżeli zastosowanie ma jedno z nich, konieczna jest dalsza ocena techniczna w celu określenia napraw niezbędnych do uzyskania świadectwa zdatności do ruchu drogowego" — mówią przepisy.

Właściciel będzie miał w takiej sytuacji do 5 lat na przeprowadzenie niezbędnych napraw i uzyskanie wymaganego świadectwa.

Rozporządzenie weszło w życie 13 sierpnia, ale większość zawartych w nim przepisów zacznie obowiązywać od września 2028 roku. Celem rozporządzenia ma być zwiększenie poziomu recyklingu w Unii Europejskiej. Od 2032 roku minimum 15 proc. tworzyw sztucznych w nowych pojazdach będzie musiało pochodzić z recyklingu. Od 2036 roku będzie to minimum 25 proc.

