Gospodarka

Nasza gospodarka odporna na negatywne czynniki geopolityczne? Tak twierdzą analitycy

W II kwartale koniunktura w Polsce okazała się korzystna, a gospodarka odporna na negatywne czynniki geopolityczne - ocenili analitycy ING, podkreślając dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej. Ich zdaniem wzrost gospodarczy w tym roku sięgnie 3,4-proc., choć może być wyższy.

Pap

22 lipca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Dobre wyniki gospodarki

fot: Pixabay.com

W II kwartale koniunktura w Polsce okazała się korzystna, a gospodarka odporna na negatywne czynniki geopolityczne - ocenili analitycy ING, podkreślając dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej. Ich zdaniem wzrost gospodarczy w tym roku sięgnie 3,4-proc., choć może być wyższy.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. wzrosła o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu zwiększyła się o 6,8 proc. rdr.

Analitycy ING Rafał Benecki i Adam Antoniak zwrócili uwagę na dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej w czerwcu, po wzroście o 3 proc. rok do roku w maju. Wskazali, że dane odsezonowane wskazują na wzrost o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca. 

"W ujęciu rocznym wyraźnie wyższe niż przed miesiącem tempa wzrostu odnotowano w sprzedaży samochodów (9,6 proc. r/r vs. 2,1 proc. r/r) oraz mebli, RTV i AGD (14,8 proc. r/r vs. 4,5 proc. r/r)" - przekazali.

Wzrost popytu na dobra trwałe (auta) i półtrwałe (meble, RTV, AGD) powiązali oni z odbudową nastrojów konsumenckich oraz obserwowanym w czerwcu wyraźnym spadkiem cen paliw. 

"Dwucyfrowy wzrost obserwowaliśmy także w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (10,2 proc. r/r). Po dwóch miesiącach spadków, czerwiec przyniósł wzrost sprzedaży żywności (1,7 proc. r/r), czemu mogły sprzyjać ostatnie spadki cen w tej kategorii. W solidnym tempie (pomimo wciąż wysokich cen) nadal rosła sprzedaż paliw (9 proc. r/r w czerwcu po 9,9 proc. r/r w maju)" - poinformowali analitycy.

Koniunktura gospodarcza zaskakująco korzystna 

Ich zdaniem, pomimo przeciwności związanych z kryzysem paliwowym, wywołanym przez konflikt na Bliskim Wschodzie, koniunktura gospodarcza w II kwartale br. w Polsce okazała się zaskakująco korzystna i odporna na negatywne czynniki geopolityczne. 

"W całym roku nadal prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 3,4 proc., ale bilans ryzyk wydaje się obecnie przechylony w kierunku wyższego tempa wzrostu" - poinformowali ekonomiści. 

Zaznaczyli, że wciąż jednak mamy do czynienia z podwyższoną niepewnością, a sytuacja w Zatoce Perskiej generuje poważne ryzyka dla stabilności cen i koniunktury w gospodarce światowej.

Ich zdaniem opublikowane w środę dane z handlu dopełniają obrazu II kwartału 2026 r. w polskiej gospodarce. Zaznaczyli, że w porównaniu z I kwartałem przyniósł on przyspieszenie rocznego tempa wzrostu produkcji przemysłowej, odbicie aktywności w budownictwie, po głębokich spadkach na początku roku, oraz wolniejszy wzrost sprzedaży detalicznej.

"Oznacza to, że wzrost PKB wyniósł ok. 3,8 proc. /r i prawdopodobnie był wyższy niż 3,5 proc. r/r w I kwartale br. Szacujemy, że wzrost konsumpcji prywatnej był niższy niż kwartał wcześniej z uwagi na wyższe ceny paliw, które ograniczyły tempo wzrostu wydatków na inne towary i usługi" - ocenili. 

Dodali, że zostało to jednak z nawiązką zrekompensowane przyspieszeniem wzrostu inwestycji, wspieranych przez fundusze europejskie w tym Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i środki z polityki spójności. 

Ponadto, dużą rolę nadal odgrywały inwestycje publiczne - ocenili Rafał Benecki i Adam Antoniak.

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