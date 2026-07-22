Europa nie potrafi w upały. Zapłaci za to gospodarka

Rachunek dla Europy za upał dla gospodarki to setki miliardów euro strat. Jest najszybciej ocieplającym się kontynentem świata. Temperatury w regionie rosną około 2 razy szybciej niż średnia globalna i to zaczyna bezpośrednio uderzać w PKB, produktywność i stabilność finansów publicznych.

Rachunek dla Europy za upał dla gospodarki to setki miliardów euro strat. Jest najszybciej ocieplającym się kontynentem świata. Temperatury w regionie rosną około 2 razy szybciej niż średnia globalna i to zaczyna bezpośrednio uderzać w PKB, produktywność i stabilność finansów publicznych.

„Ekstremalne temperatury naprawdę ogarnęły całą Europę” – mówi w rozmowie z Bloombergiem Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING Group NV.

Agencja przygotowała analizę wpływu klimatu na gospodarkę kontynentu. Ostrzega, że najbogatszy kontynent na Ziemi robi najmniej by przygotować się na ekstremalne temperatury.

Efekty już widać

Tymczasem tegoroczne fale upałów to sygnał alarmowy dla wszystkich europejskich decydentów. Przez dziesięciolecia infrastruktura w Unii projektowana była z myślą o zimnie: grube mury, słaba klimatyzacja, sieci energetyczne pod obciążenie grzewcze. Dziś przez kilka miesięcy w roku te same budynki i fabryki muszą wytrzymać 40 st. C. Efekty? Spadek wydajności pracy na zewnątrz i w halach bez chłodzenia, przestoje w przemyśle, wzrost zgonów, większe obciążenie służby zdrowia.

Najbardziej wymowne są wyliczenia Allianz SE. Ubezpieczyciel przeanalizował koszty fal upałów z lat 2014-2024 i ekstrapolował je na najbliższe lata.

„Wiedzieliśmy, że będzie to miało wpływ na gospodarkę, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie on tak ogromny” – mówi Hazem Krichene, starszy ekonomista ds. klimatu w Allianz w rozmowie z Bloombergiem..



Według symulacji Allianz do 2030 roku:

Niemcy stracą ok. 130 mld USD z powodu upałów

Francja ok. 240 mld USD

Skala wyzwań jest tak duża, że wymaga interwencji państwa. Komisja Europejska oszacowała w tym roku, że kraje UE powinny wydawać blisko 70 mld euro rocznie do 2050 r. wyłącznie na adaptację do rosnących temperatur.

Na co trzeba wydać te pieniądze?

Na 3 główne obszary: