Gospodarka

Europa nie potrafi w upały. Zapłaci za to gospodarka

Rachunek dla Europy za upał dla gospodarki to setki miliardów euro strat. Jest najszybciej ocieplającym się kontynentem świata. Temperatury w regionie rosną około 2 razy szybciej niż średnia globalna i to zaczyna bezpośrednio uderzać w PKB, produktywność i stabilność finansów publicznych.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

22 lipca 2026, 10:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Upał nieco zelżał

fot: Pixabay.com

Rachunek dla Europy za upał dla gospodarki to setki miliardów euro strat. Jest najszybciej ocieplającym się kontynentem świata. Temperatury w regionie rosną około 2 razy szybciej niż średnia globalna i to zaczyna bezpośrednio uderzać w PKB, produktywność i stabilność finansów publicznych.

„Ekstremalne temperatury naprawdę ogarnęły całą Europę” – mówi w rozmowie z Bloombergiem Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING Group NV.

Agencja przygotowała analizę wpływu klimatu na gospodarkę kontynentu. Ostrzega, że najbogatszy kontynent na Ziemi robi najmniej by przygotować się na ekstremalne temperatury.

Efekty już widać

Tymczasem tegoroczne fale upałów to  sygnał alarmowy dla wszystkich europejskich decydentów. Przez dziesięciolecia infrastruktura w Unii projektowana była z myślą o zimnie: grube mury, słaba klimatyzacja, sieci energetyczne pod obciążenie grzewcze. Dziś przez kilka miesięcy w roku te same budynki i fabryki muszą wytrzymać 40 st. C. Efekty? Spadek wydajności pracy na zewnątrz i w halach bez chłodzenia, przestoje w przemyśle, wzrost zgonów, większe obciążenie służby zdrowia.

Najbardziej wymowne są wyliczenia Allianz SE. Ubezpieczyciel przeanalizował koszty fal upałów z lat 2014-2024 i ekstrapolował je na najbliższe lata.

„Wiedzieliśmy, że będzie to miało wpływ na gospodarkę, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie on tak ogromny” – mówi Hazem Krichene, starszy ekonomista ds. klimatu w Allianz w rozmowie z Bloombergiem..


Według symulacji Allianz do 2030 roku: 

  • Niemcy stracą ok. 130 mld USD z powodu upałów
  • Francja  ok.  240 mld USD

Skala wyzwań jest tak duża, że wymaga interwencji państwa. Komisja Europejska oszacowała w tym roku, że kraje UE powinny wydawać blisko 70 mld euro rocznie do 2050 r. wyłącznie na adaptację do rosnących temperatur. 

Na co trzeba wydać te pieniądze?

Na 3 główne obszary:

  • Ochrona ludzi: systemy wczesnego ostrzegania, chłodnie publiczne, wsparcie dla służby zdrowia w czasie fal upałów
  • Odporna infrastruktura: modernizacja sieci energetycznych, torów, które wyginają się w upale, budynków bez klimatyzacji
  • Gospodarka: dotacje dla firm na chłodzenie, zmiana organizacji pracy, ubezpieczenia od ryzyka klimatycznego

Powiązane tematy:

klimat gospodarka unia

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Branża zbrojeniowa

Szukasz pracy? Jelcz przyjmuje do fabryki w Raciborzu

Fabryka Jelcza, która powstaje na terenie po Rafako w Raciborzu, rekrutuje pracowników. Pracę znajdą osoby o różnych specjalizacjach.

Produkcja

FPE z Będzina z dużym kontraktem dla PSE. W grze setki milionów i tysiące kilometrów sieci

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie wchodzi w nowy etap rozwoju. Spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na dostawy przewodów dla linii najwyższych napięć – poinformowała w środę, 22 lipca 2026 r., ARP. Kontrakt wpisuje się w największy w historii program inwestycyjny operatora systemu przesyłowego w Polsce.

Rynek

Giełdy w górę, S&P 500 przerwał serię 3 spadkowych dni

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 przerwał serię trzech spadkowych dni z rzędu. Inwestorzy wrócili do kupowania akcji producentów półprzewodników.

Gospodarka

Jak długo będziemy pracować? Nowe dane Eurostatu

Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.