Jak długo będziemy pracować? Nowe dane Eurostatu

Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.

Z danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego w UE osiągnie 37,5 roku.

Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.

Coraz dłuższa aktywność zawodowa w UE

Z danych za 2025 rok wynika, że osoby w wieku 15 lat i więcej w Unii Europejskiej mogą spodziewać się średnio 37,5 roku aktywności zawodowej. To wzrost względem 2024 roku, kiedy wskaźnik ten wynosił 37,2 roku.

Trend wzrostowy utrzymuje się od kilku lat. W porównaniu z 2016 rokiem przewidywana długość życia zawodowego w UE zwiększyła się o 2,3 roku – z 35,2 do 37,5 roku. Mimo tego ogólnego wzrostu, między poszczególnymi państwami członkowskimi występują wyraźne różnice.

Najdłuższa praca w krajach północnych

Najdłuższy przewidywany okres aktywności zawodowej odnotowano w krajach Europy Północnej i Zachodniej. W siedmiu państwach UE średnia przekracza 40 lat:

Niderlandy – 44

Szwecja – 43,4

Dania – 42,6

Estonia – 41,5

Irlandia – 40,7

Niemcy – 40,2

Finlandia – 40,1

Kraje o najkrótszym przewidywanym czasie pracy to:

Rumunia – 32,7

Włochy – 33,0

Bułgaria – 34,6

Przewidywany średni czas pracy w Polsce to 35,9 lat.

Mężczyźni pracują dłużej niż kobiety

Dane pokazują również wyraźne różnice między płciami. Według Eurostatu mężczyźni w UE będą pracować średnio 39,5 roku. Najdłuższą aktywność zawodową przewiduje się w:

Niderlandach – 45,9 roku

Szwecji i Danii – po 44,5

Irlandii – 43,4

Najkrótszą w:

Bułgarii – 35,9 roku

Rumunii – 36,0

Chorwacji – 36,3

Przewidywany czas pracy mężczyzn w Polsce wynosi 37,9 lat.

Krótsza kariera zawodowa kobiet

W przypadku kobiet średnia długość życia zawodowego w UE wyniesie 35,4 roku. Najdłużej będą pracować w:

Szwecji – 42,3 roku

Niderlandach – 41,9

Estonii – 41,8

Najkrócej w:

Włoszech – 28,4 roku

Rumunii – 29,1

Grecji – 31,8

Przewidywany czas pracy kobiet w Polsce wynosi 33,9 lat.