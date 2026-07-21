Jak długo będziemy pracować? Nowe dane Eurostatu
Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.
Z danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego w UE osiągnie 37,5 roku.
Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.
Coraz dłuższa aktywność zawodowa w UE
Z danych za 2025 rok wynika, że osoby w wieku 15 lat i więcej w Unii Europejskiej mogą spodziewać się średnio 37,5 roku aktywności zawodowej. To wzrost względem 2024 roku, kiedy wskaźnik ten wynosił 37,2 roku.
Trend wzrostowy utrzymuje się od kilku lat. W porównaniu z 2016 rokiem przewidywana długość życia zawodowego w UE zwiększyła się o 2,3 roku – z 35,2 do 37,5 roku. Mimo tego ogólnego wzrostu, między poszczególnymi państwami członkowskimi występują wyraźne różnice.
Najdłuższa praca w krajach północnych
Najdłuższy przewidywany okres aktywności zawodowej odnotowano w krajach Europy Północnej i Zachodniej. W siedmiu państwach UE średnia przekracza 40 lat:
- Niderlandy – 44
- Szwecja – 43,4
- Dania – 42,6
- Estonia – 41,5
- Irlandia – 40,7
- Niemcy – 40,2
- Finlandia – 40,1
Kraje o najkrótszym przewidywanym czasie pracy to:
- Rumunia – 32,7
- Włochy – 33,0
- Bułgaria – 34,6
Przewidywany średni czas pracy w Polsce to 35,9 lat.
Mężczyźni pracują dłużej niż kobiety
Dane pokazują również wyraźne różnice między płciami. Według Eurostatu mężczyźni w UE będą pracować średnio 39,5 roku. Najdłuższą aktywność zawodową przewiduje się w:
- Niderlandach – 45,9 roku
- Szwecji i Danii – po 44,5
- Irlandii – 43,4
Najkrótszą w:
- Bułgarii – 35,9 roku
- Rumunii – 36,0
- Chorwacji – 36,3
Przewidywany czas pracy mężczyzn w Polsce wynosi 37,9 lat.
Krótsza kariera zawodowa kobiet
W przypadku kobiet średnia długość życia zawodowego w UE wyniesie 35,4 roku. Najdłużej będą pracować w:
- Szwecji – 42,3 roku
- Niderlandach – 41,9
- Estonii – 41,8
Najkrócej w:
- Włoszech – 28,4 roku
- Rumunii – 29,1
- Grecji – 31,8
Przewidywany czas pracy kobiet w Polsce wynosi 33,9 lat.