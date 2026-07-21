Kraj i Świat

Jak długo będziemy pracować? Nowe dane Eurostatu

Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 lipca 2026, 14:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

Z danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego w UE osiągnie 37,5 roku.

Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej będzie pracował coraz dłużej. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że średnia długość życia zawodowego osiągnie 37,5 roku. Różnice między krajami pozostają jednak znaczące.

Coraz dłuższa aktywność zawodowa w UE

Z danych za 2025 rok wynika, że osoby w wieku 15 lat i więcej w Unii Europejskiej mogą spodziewać się średnio 37,5 roku aktywności zawodowej. To wzrost względem 2024 roku, kiedy wskaźnik ten wynosił 37,2 roku.

Trend wzrostowy utrzymuje się od kilku lat. W porównaniu z 2016 rokiem przewidywana długość życia zawodowego w UE zwiększyła się o 2,3 roku – z 35,2 do 37,5 roku. Mimo tego ogólnego wzrostu, między poszczególnymi państwami członkowskimi występują wyraźne różnice.

Najdłuższa praca w krajach północnych

Najdłuższy przewidywany okres aktywności zawodowej odnotowano w krajach Europy Północnej i Zachodniej. W siedmiu państwach UE średnia przekracza 40 lat:

  • Niderlandy – 44
  • Szwecja – 43,4
  • Dania – 42,6
  • Estonia – 41,5
  • Irlandia – 40,7
  • Niemcy – 40,2
  • Finlandia – 40,1

Kraje o najkrótszym przewidywanym czasie pracy to:

  • Rumunia – 32,7
  • Włochy – 33,0
  • Bułgaria – 34,6

Przewidywany średni czas pracy w Polsce to 35,9 lat.

Mężczyźni pracują dłużej niż kobiety

Dane pokazują również wyraźne różnice między płciami. Według Eurostatu mężczyźni w UE będą pracować średnio 39,5 roku. Najdłuższą aktywność zawodową przewiduje się w:

  • Niderlandach – 45,9 roku
  • Szwecji i Danii – po 44,5
  • Irlandii – 43,4

Najkrótszą w:

  • Bułgarii – 35,9 roku
  • Rumunii – 36,0
  • Chorwacji – 36,3

Przewidywany czas pracy mężczyzn w Polsce wynosi 37,9 lat.

Krótsza kariera zawodowa kobiet

W przypadku kobiet średnia długość życia zawodowego w UE wyniesie 35,4 roku. Najdłużej będą pracować w:

  • Szwecji – 42,3 roku
  • Niderlandach – 41,9
  • Estonii – 41,8

Najkrócej w:

  • Włoszech – 28,4 roku
  • Rumunii – 29,1
  • Grecji – 31,8

Przewidywany czas pracy kobiet w Polsce wynosi 33,9 lat.

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