Tusk: Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu
Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu - zauważył premier Donald Tusk, komentując najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ocenił, że 2026 r. jest rokiem przyspieszenia.
fot: UE
Premier Donald Tusk
fot: UE
Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu - zauważył premier Donald Tusk, komentując najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ocenił, że 2026 r. jest rokiem przyspieszenia.
W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w czerwcu rok do roku wzrosła o 7,6 proc., a produkcja budowlano-montażowa o 5,2 proc. rdr.
Miesiąc do miesiąca wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 2 proc. oraz 11,5 proc.
"Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej! Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski - to wszystko działa. Wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 Rok Przyspieszenia" - napisał premier Tusk na platformie X.