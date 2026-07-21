Gospodarka

Tusk: Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu

Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu - zauważył premier Donald Tusk, komentując najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ocenił, że 2026 r. jest rokiem przyspieszenia.

Pap

21 lipca 2026, 10:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UE

Premier Donald Tusk

fot: UE

Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej w czerwcu - zauważył premier Donald Tusk, komentując najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ocenił, że 2026 r. jest rokiem przyspieszenia.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w czerwcu rok do roku wzrosła o 7,6 proc., a produkcja budowlano-montażowa o 5,2 proc. rdr. 

Miesiąc do miesiąca wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 2 proc. oraz 11,5 proc.

"Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej! Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski - to wszystko działa. Wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 Rok Przyspieszenia" - napisał premier Tusk na platformie X.

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