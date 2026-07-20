W pierwszej połowie roku zarejestrowano ponad 22,7 tys. elektryków

Niemal 155 tys. całkowicie elektrycznych pojazdów było zarejestrowanych w Polsce pod koniec czerwca 2026 r. - wynika z danych Licznika Elektromobilności. W samym pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 22,7 tys. nowych aut całkowicie elektrycznych.

Samochody elektryczne coraz śmielej walczą o swoje miejsce także na rynku europejskim.

Niemal 155 tys. całkowicie elektrycznych pojazdów było zarejestrowanych w Polsce pod koniec czerwca 2026 r. - wynika z danych Licznika Elektromobilności. W samym pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 22,7 tys. nowych aut całkowicie elektrycznych.

Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wskazuje również, że liczba rejestracji w pierwszej połowie 2026 r. jest o 22 proc. większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zgodnie z danymi, pod koniec czerwca 2026 r. po polskich drogach jeździło niemal 292,5 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych osobówek (tj. BEV, ang. battery electric vehicles) to z kolei 142,1 tys. sztuk, a liczba hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) przekraczała 150,3 tys. sztuk.

Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym przekroczyła z kolei 13,8 tys. szt. Dostawczych i osobowych aut hybrydowych było z kolei ponad 1,45 mln sztuk. Jednocześnie po polskich drogach jeździło niemal 31,2 tys. sztuk elektrycznych motorowerów i motocykli. Dodatkowo pod koniec czerwca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do ponad 2,6 tys. szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły ok. 2,4 tys. szt., a wodorowe 203 szt.).

"Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2026 r. w Polsce funkcjonowało 13 201 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 49 proc. z nich (6 668 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 51 proc. - wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21 proc. punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC" - podali autorzy raportu.

Od stycznia wzrost rejestracji

Cytowany w raporcie dyrektor centrum badań i analiz PSNM Jan Wiśniewski zwrócił uwagę, że od stycznia do czerwca wzrost rejestracji odnotowano w każdym segmencie rynku BEV.

"Dotyczy to zarówno osobowych, jak i dostawczych oraz ciężarowych samochodów elektrycznych. Również w obszarze infrastruktury DC pierwsze półrocze zakończyło się dobrym wynikiem - operatorzy zainstalowali łącznie ponad 1000 szybkich punktów ładowania. Świetny rezultat osiągnął sektor zeroemisyjnego transportu ciężkiego" - ocenił Wiśniewski.