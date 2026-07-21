Giełdy otwierają nowy tydzień spadkami, wszystko przez wojnę Trumpa

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, chociaż w ciągu dnia w ślad za rosnącymi notowaniami producentów półprzewodników w górę szedł Nasdaq.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, chociaż w ciągu dnia w ślad za rosnącymi notowaniami producentów półprzewodników w górę szedł Nasdaq.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,59 proc. i wyniósł 51.839,26 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,19 proc. i wyniósł 7.443,28 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,05 proc. do 25.508,07 pkt.

USA zakończyły w nocy dziewiąty z rzędu dzień ataków na Iran

Nastroje inwestorów w Londynie poprawiły się przed południem po tym, jak rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei rozbudził nadzieje na osiągnięcie dyplomatycznego porozumienia.

Baghaei powiedział, że pośrednicy kontynuowali wymianę wiadomości z Iranem w trakcie ostatniej rundy ataków USA i dodał, że negocjacje między obu krajami mogą być kontynuowane.

"Inwestorzy wciąż uważają, że (Donald) Trump nie będzie tolerował znaczącej eskalacji obecności sił USA na Bliskim Wschodzie (tj. rozmieszczenia wojsk), a jeśli tak jest, to nieuniknione jest jakieś rozwiązanie dyplomatyczne" - napisał Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu poinformowało z kolei o otrzymaniu od mediatorów propozycji ws. wojny z USA. Agencja Reutera podała, powołując się na źródła, że zakłada ona 10-dniowy rozejm.

"Im dłużej cieśnina pozostanie zamknięta, a wojna będzie się nasilać, tym większe będzie ryzyko, że ceny ropy mogą wzrosnąć do ok. 150 dolarów za baryłkę, aby obniżyć popyt i zrównoważyć podaż. To nie jest nasz scenariusz bazowy, ale ryzyko jest wysokie" - powiedział Shane Oliver, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w AMP.

Sąd federalny w Oakland nakazał w poniedziałek tymczasowe wstrzymanie przejęcia Warner Bros. przez Paramount - poinformował Reuters. Skargę przeciwko planowanej fuzji złożyła 13 lipca koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych, pod kierownictwem Kalifornii.