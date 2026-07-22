Kraj i Świat

Giełdy w górę, S&P 500 przerwał serię 3 spadkowych dni

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 przerwał serię trzech spadkowych dni z rzędu. Inwestorzy wrócili do kupowania akcji producentów półprzewodników.

Pap

22 lipca 2026, 08:21
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Geopolityka rządzi giełdą

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 przerwał serię trzech spadkowych dni z rzędu. Inwestorzy wrócili do kupowania akcji producentów półprzewodników.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł wzrósł o 0,74 proc. i wyniósł 52.224,64 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,89 proc. i wyniósł 7.509,20 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,29 proc. do 25.837,21 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,53 proc. i wynosi 2.987,4 pkt.

Indeks VIX spada o 8,58 proc. do 17,05 pkt.

"Następne dwa tygodnie będą decydujące dla zysków, i to nie tylko w sektorze technologicznym" - powiedział Bret Kenwell, amerykański analityk inwestycyjny w eToro.

"Szerszy przekaz jest już jasny: firmy, które nie spełnią wysokich wymagań Wall Street, zostaną ukarane" - ocenił.

Jego zdaniem, stanowi to wyraźny kontrast z poprzednim kwartałem, kiedy niepewność obniżyła oczekiwania, a inwestorzy szukali przede wszystkim potwierdzenia, że ??geopolityczne perturbacje nie wykoleiły korporacyjnej Ameryki.

"Dziś, po osiągnięciu przez rynek rekordowych wzrostów, dobre wyniki nie zawsze są wystarczające" - powiedział Bret Kenwell.

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