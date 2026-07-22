Gospodarka

Szukasz pracy? Jelcz przyjmuje do fabryki w Raciborzu

Fabryka Jelcza, która powstaje na terenie po Rafako w Raciborzu, rekrutuje pracowników. Pracę znajdą osoby o różnych specjalizacjach.

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Robert Passia

22 lipca 2026, 13:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARP

Jelcz zatrudni pracowników do zakładu w Raciborzu.

fot: ARP

Fabryka Jelcza, która powstaje na terenie po Rafako w Raciborzu, rekrutuje pracowników. Pracę znajdą osoby o różnych specjalizacjach.

Ministerstwo Aktywów Państwowych podało 21 lipca, że na terenie po byłym Rafako w Raciborzu zakład Jelcza może produkować nawet 700 pojazdów rocznie. Ma to być produkcja sprzętu na potrzeby polskiej armii.

Jelcz publikuje na swojej stronie ogłoszenia o rekrutacji do nowego zakładu w Raciborzu. Poszukiwani są pracownicy różnego szczebla - kadry zarządzającej i specjalistycznej (np. dyrektor produkcji, kontroler jakości, specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż.), po stanowiska czysto wykonawcze i produkcyjne (monter, spawacz, mechanik, elektromonter, magazynier). Istotne są kwalifikacje związane z montażem i obróbką pojazdów ciężarowych oraz specjalistycznych.

Pracodawca proponuje umowę o pracę, stacjonarny tryb pracy w Raciborzu oraz standardowy pakiet świadczeń pracowniczych. W nowo powstającym zakładzie Jelcza ma znaleźć pracę ponad pół tysiąca osób. 

Przypomnijmy, że Jelcz i Polska Grupa Zbrojeniowa zawarły w marcu umowę inwestycyjną na ponad 756 mln zł. Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Kapitałowych zostaną przeznaczone na budowę nowego zakładu oraz rozwój mocy produkcyjnych spółki. Z kolei na początku lipca Jelcz oraz należąca do Grupy ARP spółka RFK złożyły wniosek o zgodę na połączenie obu podmiotów.

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