Rozporządzenie wprowadziło niższe kontyngenty importowe, ograniczając wolumeny przywozu bezcłowego do 18,3 mln ton rocznie, o 47 proc. mniej w porównaniu z kontyngentami na stal z 2024 r. Przewiduje ono również zastosowanie 50 proc. cła (zamiast obecnych 25 proc.) po przekroczeniu kontyngentu oraz do wyrobów stalowych nim nieobjętych. Celem jest pomoc unijnemu przemysłowi stalowemu w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom globalnej nadprodukcji dla rynku stali po wygaśnięciu obowiązujących od 2018 r. środków ochronnych w dniu 30 czerwca 2026 r. Przy przydzielaniu kwot krajowych należy uwzględnić sytuację Ukrainy jako państwa kandydującego o szczególnych zagrożeniach bezpieczeństwa.

Lepsza identyfikowalność

Rozporządzenie wprowadza zasadę „wytapiania i odlewania" (melt and pour), zgodnie z którą kraj pochodzenia stali określany jest na podstawie miejsca jej pierwszego wytopienia i odlania, co wzmacnia identyfikowalność i ogranicza obchodzenie przepisów poprzez minimalne przetwarzanie w państwach trzecich. Komisja będzie musiała uwzględniać kraj pochodzenia stali przy przydzielaniu rocznych kontyngentów.

- Europa potrzebuje silnego i konkurencyjnego przemysłu stalowego opartego na handlu, innowacjach i uczciwej konkurencji. Niezbędne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom handlowym wynikającym z globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych i z zadowoleniem przyjmuję fakt, że nie przedłużono wyłączenia dotyczącego rosyjskich półproduktów stalowych. Jednocześnie Ukraina nie może być karana instrumentami UE, podczas gdy jej przemysł stalowy jest przedmiotem bezpośredniego ataku ze strony Rosji. Ukraina nie jest źródłem globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych. Musimy traktować ją jako przyszłego członka UE i partnera strategicznego – skomentowała Karin Karlsbro, główna negocjatorka w tej sprawie, powiedziała

Informacje ogólne

Globalne środki ochronne w sektorze stali, obowiązujące od 2018 r. na mocy Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie środków ochronnych, wygasną 30 czerwca 2026 r.

Unijny przemysł stalowy ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE i strategiczne znaczenie dla zdolności obronnych UE, co zostało podkreślone w planie działania Komisji dotyczącym stali i metali (SMAP). Sektor ten stoi w obliczu wyzwań związanych z handlem, w tym znaczącej i utrzymującej się presji importowej pod względem wolumenu i cen, będącej wynikiem globalnej nadwyżki zdolności produkcyjnych. Od 2008 roku odnotowano w nim utratę około 100 000 miejsc pracy.