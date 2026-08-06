Gospodarka

Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 r.

Polska była w 2025 r. szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła 922,9 mld euro, co odpowiadało 4,9 proc. łącznego PKB UE - podał Eurostat.

Pap

6 sierpnia 2026, 14:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W gospodarce optymizm

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska była w 2025 r. szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła 922,9 mld euro, co odpowiadało 4,9 proc. łącznego PKB UE - podał Eurostat.

Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy

Z PKB na poziomie 4,47 bln euro. Kolejne miejsca zajęły Francja (2,99 bln euro), Włochy (2,26 bln euro), Hiszpania (1,69 bln euro) oraz Niderlandy (1,17 bln euro). Polska uplasowała się bezpośrednio za Holandią, wyprzedzając m.in. Belgię, Szwecję, Irlandię i Austrię.

Łączna wartość PKB państw UE-27 wyniosła w 2025 r. 18,8 bln euro. Udział Niemiec sięgnął 23,8 proc. unijnej gospodarki, Francji 15,9 proc., a Włoch 12 proc. Polska odpowiadała za 4,9 proc. całego unijnego PKB.

Polska utrzymała pozycję lidera

Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej Polska utrzymała zdecydowaną pozycję lidera. PKB Rumunii wyniosło 380,1 mld euro, Czech 347,3 mld euro, a Węgier 218,8 mld euro.

Z danych wynika, że Malta miała najmniejszą gospodarkę w UE.

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