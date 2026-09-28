Wilgoć na składowisku to nie pogoda - to koszt

Standardowe składowanie węgla czy też kruszyw bez ochrony naraża je na deszcz, śnieg i wilgoć gruntową, co prowadzi do wzrostu zawartości wody i obniżenia jakości opału. By temu zapobiec, kluczowe stają się trzy parametry: zadaszenie, ochrona i wentylacja. Dlatego też zoptymalizowana pod tym względem hala namiotowa zapewnia wyższą efektywność spalania, a tym samym niższe koszty ogrzewania.

Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena są projektowane tak, aby chronić paliwo przed każdym rodzajem opadów. Szczelne zadaszenie i izolowane podłogi zapobiegają absorpcji wilgoci z ziemi i z zewnątrz.

Nowe przepisy

Przepisy, które uległy zaostrzeniu w lipcu 2025 roku, wymusiły zmniejszenie wilgotności całkowitej węgla do 18%, zaś docelowo do 2031 roku będzie to 15%. W związku z tym kluczowa jest optymalizacja warunków przechowywania paliw stałych. Katowicka spółka Arbena od 2012 roku projektuje i wykonuje innowacyjne hale namiotowe , które zostały zoptymalizowane z myślą o przechowywaniu m.in. węgla.

Wyliczenie oszczędności jest proste – przy 10 tonach opału, obniżenie wilgotności z 20% do 15% pozwala zaoszczędzić prawie 600 kg węgla, czyli około 6%. W zależności od rodzaju węgla, oszczędności mogą sięgnąć ok. 1000 zł na każdych 10 tonach paliwa. Rachunek jest zatem prosty, wystarczy przeliczyć ilość zużywanego opału.

Ten sam mechanizm zna wytwórnia MMA przy mokrym kruszywie, solarnia przy soli drogowej, baza przy RAP i sortownia przy RDF. Surowiec bywa inny. Równanie zostaje to samo: dach chroni optymalne parametry składowanego towaru.

Co zmienia rozporządzenie o jakości paliw

Rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska z 4 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1618) zaostrza wymagania jakościowe dla paliw stałych. W pakiecie parametrów jest wilgotność całkowita. Zakład, który składował węgiel na otwartej pryzmie, rozlicza już nie tylko wydobycie, lecz to, co dzieje się z paliwem między ścianą a kotłem.

W tej logice prosta wiata przestaje wystarczać. Potrzebne jest zadaszenie liczone na śnieg i wiatr, ze spływem wody obok pryzmy, a nie do niej. Z dedykowaną wentylacją, która nie zamienia hali w termos. Trzy słowa wracają przy każdej takiej inwestycji: zadaszenie, ochrona, wentylacja. Nie jako hasło katalogowe. Jako warunek utrzymania parametru zapisanego w przepisie.

Polskie Hale Wielofunkcyjne w ZG Janina – PKW

Najnowsza realizacja Polskich Hal Wielofunkcyjnych Arbena dla ZG Janina to potwierdzenie tego, że składowisko to nie tylko dach. Chodzi o to, żeby węgiel nie nabierał wody, zanim trafi dalej. Hala na składowisku paliwa ma trzymać parametry podczas wszystkich pór roku – nie tylko podczas wiosny i jesieni. Optymalny projekt hali namiotowej i jej łukowy kształt ułatwiają również pracę ładowarek oraz innych urządzeń mechanicznych.

Dodatkowym ułatwieniem dla codziennej pracy mogą być również bloki betonowe Arblok, produkowane przez firmę Arbena. Ważące kilka ton bloki mogą być wykorzystane jako podstawa hali lub też jako ściany grodziowe.

Skuteczna ochrona i wentylacja pozwalają utrzymać wilgotność poniżej dopuszczalnych progów narzuconych przez przepisy (11 – 18%). Dzięki temu surowiec:

zachowuje wysoką wartość opałową,

spala się efektywniej i bardziej ekologicznie,

nie traci jakości nawet przy dłuższym składowaniu – co ma kluczowe znaczenie przede wszystkim jesienią i zimą.

Trzy kluczowe elementy: stal HX420, powłoka Magnelis®, profil FT150

Polskie Hale Wielofunkcyjne ARBENA to innowacyjna konstrukcja zaprojektowana tak, by wspierać firmę przez dekady.

Stal konstrukcyjna HX420 to gatunek o podwyższonej granicy plastyczności względem powszechnie stosowanej S355. Przy tej samej geometrii daje zapas nośności, gwarantujący bezpieczeństwo.

Drugi element to powłoka Magnelis® o gramaturze 430 g/m². W środowisku przemysłowym korozja nie jest teorią z katalogu. Jest kosztem przeglądu i wymiany. Powłoka cynkowo-aluminiowo-magnezowa pracuje inaczej niż klasyczny ocynk ogniowy: uszczelnia rysę, a nie tylko pokrywa blachę w dniu montażu. Dzięki temu Magnelis skutecznie zabezpiecza konstrukcję stalową nawet przez kilkadziesiąt lat.

Trzecia innowacja to profil owalny FT150. Przekrój ciągły zamiast kratownicy spawanej oznacza mniej spoin narażonych na korozję. Łuk zostawia światło dla łyżki i wywrotki. Hala siada na istniejących boksach albo na ścianach z bloków Arblok, bez wyburzania zasieków, które już pracują.

Do tego dochodzi przemyślany i funkcjonalny system membran, rynien i szczytów dobieranych do frakcji i do adresu. Woda z dachu ma spłynąć obok pryzmy. Jeśli spływa do niej, dach jest dekoracją.

Od 2012 roku, ze Śląska

Arbena Sp. z o.o. to polska firma rodzinna założona w 2012 roku. Siedziba: Katowice. Zakład produkcyjny: Siemianowice Śląskie. Projektuje, produkuje i montuje Polskie Hale Wielofunkcyjne dla przemysłu, górnictwa, recyklingu, logistyki i rolnictwa. System zarządzania: ISO 9001 i ISO 14001. Oznakowanie CE. W 2026 roku marka Polskie Hale Wielofunkcyjne ARBENA otrzymała wyróżnienie Marka Śląskie w kategorii Produkt, znalazła się również w finałach konkursów Innowator Śląska oraz Polski Produkt Przyszłości.

Hala nie istnieje po to, by stać. Istnieje po to, by nic się nie wydarzyło z parametrem, za który zakład już zapłacił. Dlatego warto pamiętać, że wilgoć nie jest pogodą – jest kosztem. A Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena zredukują ten koszt do niezbędnego minimum.