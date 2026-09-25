PKP Cargo ocenia, że jest na dobrej drodze do zrealizowania planu osiągnięcia rentowności na poziomie netto w 2026 r. - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek. Dodał, że niektórzy wierzyciele nie zgadzają się na nowe propozycje układowe spółki.

PKP Cargo ocenia, że jest na dobrej drodze do zrealizowania planu osiągnięcia rentowności na poziomie netto w 2026 r. - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek. Dodał, że niektórzy wierzyciele nie zgadzają się na nowe propozycje układowe spółki.

Grupa PKP Cargo zakończyła I kw. 2026 roku ze stratą netto na poziomie 45,8 mln zł, wobec 48,6 mln zł straty rok wcześniej. Spółka w strategii na lata 2025-2031 zakładała na ten rok osiągnięcie rentowności na poziomie netto.

- Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Trzeba wziąć pod uwagę, że w styczniu i w lutym tego roku zmniejszyły się nasze obroty w przewozach, co było spowodowane złymi warunkami pogodowymi. Niektórych towarów nie można było przewozić. Przez pewien czas zamknięte były też porty morskie, nie mogliśmy odbierać towarów. Dodatkowo, część naszych lokomotyw została użyta do przetarcia szlaków, by umożliwić przejazd pociągów pasażerskich - wskazał wiceprezes PKP Cargo i członek zarządu ds. restrukturyzacji.

- W kolejnych miesiącach roku rosnące przewozy towarowe i inwestycje infrastrukturalne sprawiły, że koniunktura się poprawiła, a my jako PKP Cargo umiejętnie to wykorzystaliśmy. Zwiększyliśmy udziały w rynku i rozwinęliśmy przewozy intermodalne, które są ważnym, perspektywicznym segmentem w naszej strategii - dodał.

Poszkodowani decyzją węglową

Zaznaczył, że w II połowie 2026 r. spółka podpisała porozumienie o współpracy z Port Polska, a także szereg nowych umów z klientami, m.in. trzy umowy z Enea Wytwarzanie oraz umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Maksymalna wartość umów z Enea Wytwarzanie przekracza 126 mln zł brutto, a maksymalna wartość umów z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to 76,1 mln zł brutto.

Zdaniem Pawła Miłka, sytuacja na rynku przewozów towarowych jest trudna.

- My jesteśmy w tym zakresie stabilni, ale śledzimy sytuację na rynku. Kilka firm, które były naszymi konkurentami zgłosiło wniosek o upadłość, zatem dla nas robi się troszkę więcej miejsca na rynku. Może nie znacząco, bo największe firmy nadal funkcjonują, jednak to pokazuje, że na tym rynku nie jest łatwo - powiedział.

W kwietniu PKP Cargo zawarło z Shung Shin Rolling Stock Technology z siedzibą w Republice Korei porozumienie o współpracy stanowiące list intencyjny planowanego wspólnego przedsięwzięcia. Projekt zakłada rozwój nowoczesnego taboru kolejowego przeznaczonego m.in. do transportu ciężkiego sprzętu wojskowego oraz wsparcia mobilności wojskowej i systemu logistyki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Miłka, horyzont realizacji tego projektu jest kilkuletni.