Prawie 8,9 mld zł przeterminowanego zadłużenia w przemyśle

Zadłużenie polskich firm przemysłowych wzrosło w ciągu roku o 17,7 proc. i na koniec lipca 2026 r. sięgnęło 8,86 mld zł, podczas gdy liczba przedsiębiorstw z zaległościami praktycznie się nie zmieniła - wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK.

Zadłużenie polskich firm przemysłowych wzrosło w ciągu roku o 17,7 proc. i na koniec lipca 2026 r. sięgnęło 8,86 mld zł, podczas gdy liczba przedsiębiorstw z zaległościami praktycznie się nie zmieniła - wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK.

Według raportu, liczba firm przemysłowych posiadających przeterminowane zobowiązania wzrosła jedynie o 0,04 proc., do 26,8 tys. przedsiębiorstw, a średnia wartość zaległości przypadająca na jedną firmę zwiększyła się z ok. 284 tys. zł do 331 tys. zł.

Jak wskazał cytowany w materiale prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski, obecnie nie obserwuje się gwałtownego wzrostu liczby przedsiębiorstw niespłacających zobowiązań, natomiast szybko rośnie wartość zadłużenia firm już wcześniej zmagających się z problemami płatniczymi.

"Przy słabszym popycie i utrzymującej się presji kosztowej oznacza to większe ryzyko utraty płynności finansowej nie tylko samych producentów, ale również ich kontrahentów" - dodał Szarkowski.

Największy udział w zadłużeniu sektora mają producenci artykułów spożywczych, których zaległości wyniosły blisko 1,5 mld zł, co stanowi około 17 proc. całego zadłużenia przemysłu. Zobowiązań nie reguluje terminowo 2 tys. 671 przedsiębiorstw z tej branży.

Najszybszy wzrost zaległości

Najszybszy wzrost zaległości odnotowano wśród producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych, gdzie zadłużenie wzrosło o 38,9 proc. rok do roku, do 123,3 mln zł. Wysoką dynamikę zanotowali także producenci wyrobów tekstylnych (wzrost o 25,1 proc., do 130,6 mln zł), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (24,5 proc., do 479,1 mln zł) oraz mebli (21,1 proc., do 413,3 mln zł).

Główny analityk BIG InfoMonitor i BIK Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że w przemyśle opóźnienia płatnicze mogą szybko przenosić się na kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Dodał, że sytuację sektora pogarszają m.in. spowolnienie gospodarcze w Niemczech, wysokie koszty finansowania, wzrost cen energii i surowców oraz niepewność geopolityczna.

Z badania "Skaner MŚP" (zrealizowanego przez Instytut Keralla Research dla BIK S.A. i BIG InfoMonitor S.A.) wynika ponadto, że 83 proc. firm produkcyjnych ma klientów płacących po terminie, a ponad połowa przedsiębiorstw odnotowała w ostatnich trzech miesiącach należności przeterminowane o ponad 30 dni. Jednocześnie 58 proc. firm oceniło, że opóźnione płatności negatywnie wpływają na ich kondycję finansową.